快訊／中重症+25！「7重症釀5死」都沒有打疫苗

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布新增25例中重症，當中7例屬於重症，且有5人死亡。指揮中心指揮官陳時中表示，死亡個案年齡都超過70歲以上，有4男1女，都有慢性病史，且沒有接種疫苗，當中2人使用默沙東新冠口服藥治療，仍因新冠肺炎併呼吸衰竭或敗血性休克等因素死亡。

陳時中表示，今年國內累積本土病例12萬4708人，當中有12萬4408人為輕症，輕症比例99.7%，中重症累積300例，當中258人中症、42人重症，重症中有23死。中重症部分新增25例，當中有18名中症、7名重症，重症中5人死亡。

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▲▼5/3病例分析與中重症、死亡說明。（圖／指揮中心提供）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，5名死亡個案年齡分佈70多歲到90多歲，有4男1女，死因大多是新冠肺炎併呼吸衰竭或敗血性休克；調查個案有本身有糖尿病、中風、心血管疾病、神經系統疾病等病史，都沒有接種疫苗。

當中2人使用默沙東新冠肺炎口服藥「莫納皮拉韋」（Molnupiravir），分別是90多歲男性，另有使用氧氣面罩；另一人是80多歲女性，於加護病房使用呼吸器，病情惡化急救無效。

另2名治療中的重症個案，最年輕為40多歲女性，本身有糖尿病、慢性肺病，出現新冠肺炎併呼吸窘迫，使用呼吸器、瑞德西韋治療。至於今天新增中症個案年齡分布20多歲到90歲。