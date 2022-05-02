雲林+132！醫療院所兒童疫苗今開打　不需帶學校同意書

▲雲林縣衛生局長曾春美說明雲林縣今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（2）日新增132 例本土確診個案，分布於西螺35例、斗六27例、虎尾15例、斗南9例、二崙7例、北港、崙背、莿桐、麥寮各5例、大埤4例、林內3例、土庫、古坑、元長、四湖、口湖各2例、東勢、褒忠各1例個案等19個鄉鎮市。雲林縣政府表示，即日起兒童疫苗開打，家長只要帶孩子與健保卡即可前往施打。

雲林縣政府今日較以往晚了約2小時公佈疫情狀況，其說明指出，雲林縣新增132例本土個案中，有58位男性與74位女性，年齡在1歲-96歲，無症狀38人、輕症94人，截至今日接觸者居家隔離尚在追蹤中有 785 人，確診者居家照護在管中有 581 人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲雲林縣今日新增本土確診個案132例、境外移入3例。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

重點感染鏈有4個部分，職場傳染有4例，4名確診者經調查均為職場間有同事確診後，匡列居家隔離時篩檢陽性確診；家庭感染有19例；朋友間聚會傳染有4例；因症就醫採檢有17例；機構內傳染有2例，2家機構各有1例確診個案，其中一位為匡列居家隔離時發現陽性確診。

另受關注的校園感染為校園與補習班內傳染共17例，有17位確診個案經調查多數為同學確診後，匡列居家隔離時篩檢陽性確診。相關學校為二崙國小、斗南國小、西螺鎮立幼兒園、虎尾國小、北辰國小、康橋幼兒園、四湖鄉立幼兒園、斗六國小。

針對今日雲林家長反映學校分發調查表需繳診所問題，雲林縣新聞處長羅楚東表示，家長選擇在學校回收接種同意書前，讓小朋友到診所施打疫苗，不需要特別攜帶學校同意書，到診所填寫現場既有的同意書即可，另109家合約醫療院所名單則公告在縣府官網，或可撥1999縣民專線洽詢。

▲雲林縣本土確診個案今日＋132例，分佈於19鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►兒童接種新冠疫苗「學校診所不同調」 家長霧煞煞

►雲林+140！確診者最小不滿1歲 家戶、職場、校園傳播鏈持續燒

►與蘇治芬同框 劉建國：將組「雲林團隊」邀蘇當團長

►《雲林500千客萬來》旅遊套書 用500種方式認識雲林的美好