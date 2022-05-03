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台糖土地遭偷倒廢棄物要花10億清除　監委要查：巡查股長疑掩護業者

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

監察院3日表示，台糖位在台南市新市區的7筆土地，遭非法傾倒廢棄物，不法掩埋廢棄物的總面積達2萬6997平方公尺，清理費用初步估算約新台幣10億2701萬元，且台糖巡查股長涉有掩護業者偷倒廢棄物的行為，監察委員王麗珍、張菊芳認有進一步瞭解的必要，已經申請自動調查。

監察院透過新聞稿指出，台灣糖業股份有限公司位於台南市新市區的7筆土地，遭非法傾倒廢棄物，根據媒體報導，遭不法掩埋廢棄物的總面積達2萬6997平方公尺，清理費用初步估算約新台幣10億2701萬餘元。

監察院說明，台灣台南地方檢察署檢察官偵辦發現，台糖巡查股長涉有掩護業者偷倒廢棄物的行為，事涉台糖恐蒙受鉅額清除費的損失，王麗珍、張菊芳認有進一步瞭解的必要，已經申請自動調查。

監委質疑，如此大面積的土地遭不法掩埋廢棄物，顯然不是單次的不法行為所導致，究竟案發經過與查處情形為何，台糖有無放任廢棄物傾倒面積擴大的情事。

監委也說，通報土地遭棄置或掩埋廢棄物的作業流程，是否有瑕疵或未落實，以及內控機制及監督管理是否失靈，相關人員處理本案有無涉及怠惰違失情事，實在有查明的必要，因此將深入調查。

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