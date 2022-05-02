女性移工懷孕遭強迫解約回國　監委嘆「孤單的母親節」糾正勞動部

▲外籍移工在台北車站大廳席地而坐。（示意圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

監察委員王幼玲2日表示，我國在2015年全面取消對女性移工的妊娠檢查，並在相關法令明文禁止雇主以女性移工懷孕為由，單方面終止聘僱契約，但仍有雇主、仲介要求或勸說懷孕移工，在孕期7個月前解約回國，或者以各種理由終止聘僱、不續聘，因此提案糾正勞動部。

監察院社會福利及衛生環境委員會在4月20日審查通過監察委員王幼玲、王美玉所提的調查報告，通過糾正勞動部，王幼玲與王美玉特別選在母親節前夕召開「孤單的母親節」記者會，說明女性移工在台懷孕生子的處境，以及政府機關保障措施的執行現況。

王幼玲指出，國際人權公約已經揭示，國家應採取適當措施，避免婦女因懷孕或產假而遭到解僱，我國也在2015年全面取消對女性移工的妊娠檢查，並在相關法令明文禁止雇主以女性移工懷孕為由，單方面終止聘僱契約，而且勞動部也有解約驗證機制。

不過，王幼玲卻說，實務上仍有雇主、仲介要求或勸說懷孕移工，在孕期7個月前解約回國，或者以被看護者沒有看護需求、移工表現未通過考核等理由，終止聘僱或不續聘，也有懷孕移工被迫解約回國，在解約驗證時卻未能發現，更有移工擔心被解僱，只好隱忍懷孕消息而未做產檢。

▲監察委員王幼玲、王美玉召開「孤單的母親節」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



王幼玲批評，勞動部空有法令政策與措施卻落實不足，讓女性外籍移工在懷孕後遭雇主強迫解約回國，甚至隱忍自己懷孕、自行產子等事件不斷發生，嚴重影響懷孕移工的權益，因此糾正勞動部。

王幼玲表示，懷孕移工若受到不合理對待時，可以向1955專線提出申訴，但是在2020年、2021年的226件申訴案中，卻有超過6成案件的處置結果是「移工已經出境或等待離境」及「移工同意結（撤）案」，加上勞動部未有抽檢覆核機制，導致無法掌握移工遭遇懷孕歧視的實際處境。

王幼玲指出，去年底女性社福移工人數多達22.5萬人，遠遠超過女性產業移工的12.8萬人，其中又有超過9成是家庭看護工，但她們未能加入勞工保險，導致懷孕後終止契約回國的情形，因無保險資料可查而存有黑數。

王幼玲也說，因應台灣人口結構轉變，政府也正在調整移工政策，希望勞動部與衛福部對於移工在台工作期間成立家庭、撫養子女的需求，能夠妥善研議規劃處理，以落實國際人權公約。

王美玉受訪時則表示，調查報告不是鼓勵外籍移工在台灣生兒育女，只是她們已經在台灣生兒育女，政府就要提供友善的就業環境，也是幫忙雇主解決困境，希望來到台灣討生活的女性移工，不是永遠處在很孤單無助的處境，而是應該受到各界的關注，協助她們處理在台灣懷孕生子的問題。