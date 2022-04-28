監委賴鼎銘率隊巡查國安局　陳菊關切政治檔案開放進度

▲監察院外交及國防委員會巡察國家安全局電訊科技中心。（圖／監察院提供）



記者林銘翰／台北報導

監察委員賴鼎銘日前率隊巡查國安局電訊科技中心，監察院長陳菊表示，若現階段法令無法開放政治檔案，轉型正義就難以成功，她能體會改革需要時間，並且對國安局長陳明通有相當大期許，「現行法令如有不足可檢討修法，否則距離轉型正義目標還是很遙遠」。

監察院28日發布新聞稿指出，外交及國防委員會召集人、監察委員賴鼎銘25日偕同陳菊等14名監委，巡察國家安全局電訊科技中心，國安局則由陳明通率2位副局長及各業管陪同。

監察院說明，一行人除了聽取國安局及中心各項業務簡報、現地視導科技情報分析產情外，並在會後舉行座談，監委們對於中心現代化設備及電訊情報產製作業，都留下深刻印象。

賴鼎銘在座談會中表示，外交及國防委員會在2020年也曾到電訊科技中心所屬巡察，瞭解到電訊科技中心為我國電訊情報來源的重鎮，今年再度巡察電訊科技中心本部，著眼於近期中心更新情蒐裝備，同時也想進一步了解國安局，特別是電訊科技中心對於俄烏戰爭相關情資的掌握狀況。

監察院說，監委們分別針對電訊情資處理時效、與盟國間的情資分享、俄烏戰爭對台海情勢的影響、對中國認知作戰的因應作為、可否比照部分國家開發假訊息查證機器人、敵後情報蒐集現況、國家安全局政治檔案開放進度與保存現況，以及國家機密保護法有關「永久保密」規定涉及層面等表達關注。

在政治檔案開放部分，陳菊表示，若現階段法令無法開放政治檔案，轉型正義就難以成功，自己曾看過國史館出版有關美麗島事件史料圖書，內容卻將加害者姓名遮蔽。其實主張公開加害者姓名並非究責、也非報復，而是做到最起碼的正視真相，這樣才能讓族群融合。

陳菊也說，她能體會改革需要時間，但也對陳明通有相當大的期許，新時代的國安局應共同面對真相，如此才能深化民主，現行法令如果有不足可以檢討修法，否則距離轉型正義目標還是很遙遠。