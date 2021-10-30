「史上第一副中文鉛字」還在！港作家震撼寫「遲到150年情書」

▲全球首部以「史上第一組中文鉛活字」為題的小說《香港字》發行，新經典文化邀請「日星鑄字行」老闆張介冠，重鑄了作家董啟章親自挑選的「愛者不懼」四字字模，發行套組。（圖／新經典文化提供）

記者林育綾／台北報導

史上第一副中文鉛活字，原來尚存世間！這套來自19世紀的「香港字」富有線條美與節奏感，歷經戰亂、活字印刷式微，一度散佚；直到2018年展開重鑄計畫，2020年重鑄的首批73枚香港字誕生。作家董啟章為它寫下小說《香港字——遲到一百五十年的情書》將由新經典文化出版，他回憶，「那一刻，我實實在在地被震撼了。也因而著了魔，彷彿有聲音呼喚我，把它的故事寫出來。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲全球首部以「史上第一組中文鉛活字」為題的小說《香港字》發行。（圖／新經典文化提供）

19世紀英國傳教士來華，引進活字印刷技術，印刷中文《聖經》宣教。歷經數十年，終於在香港英華書院印刷所，製作成第一副富有線條美與節奏感的「香港字」，也是歷史上第一副以中文製作的鉛活字。然而之後歷經戰亂、印藝式微，「香港字」遂散佚不傳。

2018年香港版畫工作室的翁秀梅，收到一封來自荷蘭的電郵，得知荷蘭國家民族學博物館找到一套1858年政府自香港購入的「香港字」活字。各方極力奔走，展開「香港字重鑄計畫」。2020年間，工作室重鑄了首批73枚香港字，並於香港文化博物館舉辦了「字裡圖間——香港印藝傳奇」展覽，而這個展覽，催生了香港作家董啟章以此為題，寫下小說《香港字》。

董啟章，在展覽中見到這批「香港字」的真身，他回憶「那一刻，我實實在在地被震撼了。也因而著了魔，彷彿有聲音呼喚我，把它的故事寫出來。」而在爬梳資料的過程中，隨著越來越深入香港字的歷史，心中逐漸浮現清晰的故事，彷若小說中的字靈，透過女主角賴晨輝訴說身世

董啟章終於交出這本集結歷史、虛構、愛情，極富香港情感的15萬字小說《香港字——遲到一百五十年的情書》，也是首部以第一副中文鉛字為題的小說，將由新經典文化於11月3日出版。

▲▼新經典文化邀請「日星鑄字行」老闆張介冠，重鑄了作家董啟章親自挑選的「愛者不懼」四字字模，發行套組。（圖／新經典文化提供）



新經典文化表示，《香港字》共分為三部分，〈晨輝遺書〉、〈活字降靈會〉、〈復生六記〉。〈晨輝遺書〉是發生於2019至2020年間的當代故事。女生角賴晨輝自殺未遂，精神陷入困境，機緣偶然下，她協助籌辦了「香港字」展覽，進而重構出自己的家族故事，展開靈魂的尋根。

〈活字降靈會〉描述「香港字」的歷史，以文字與靈對話的形式，從「太初有字」開始，由字靈向晨輝講述彷彿創世般的「香港字」故事。〈復生六記〉則記述19世紀時，少年戴福（戴復生）與少女黎幸兒的一段苦戀。戴福曾就讀於香港英華學院，之後加入書院印刷所當排版工，見證了「香港字」的發展。

董啟章說，「與其說這是一部歷史小說，不如說它是一個創造神話，或者神話的創造。當然，最樸素的讀法是，這是一個愛情故事。」而在新書上市前，新經典文化也將於11月2日晚間8點舉行線上新書對談，邀請董啟章與香港作家鄧小樺對談新書，聊聊香港字的歷史。

▲▼全球首部以「史上第一組中文鉛活字」為題的小說《香港字》發行，新經典文化邀請「日星鑄字行」老闆張介冠，重鑄了作家董啟章親自挑選的「愛者不懼」四字字模，發行套組。（圖／新經典文化提供）





另外為了表達同樣對「愛字、愛人、愛香港」的支持以及發揚印藝的嚮往，新經典文化邀請了「日星鑄字行」老闆張介冠，重鑄了董啟章老師親自挑選的「愛者不懼」四字字模，並將發售限量「愛者不懼」套組，內含「《香港字》新書1本、『愛者不懼』香港字鉛字1組、『愛者不懼』紀念藏書票1張」，定價新台幣800元。扣除工作費用後，新經典每套將捐贈新台幣500元給香港版畫工作室以支持「香港字重鑄計畫」。

▲全球首部以「史上第一組中文鉛活字」為題的小說《香港字》發行，新經典文化邀請「日星鑄字行」老闆張介冠，重鑄了作家董啟章親自挑選的「愛者不懼」四字字模，發行套組。（圖／新經典文化提供）

線上新書發表會資訊

遲到一百五十年的情書——《香港字》線上新書對談

時間：11月2日（二）晚上20:00–21:00，Google Meet舉行。19:50開放讀者入場。

講者：董啟章、鄧小樺

特別來賓：香港版畫工作室翁秀梅老師、日星鑄字行張介冠老闆

報名網址：https://forms.gle/F6ew1eH62N4KFthU7

你可能也想看

獨家／一天平均「只做3個字」 日星鑄字活版印刷《活葉集》製作3年首曝光



特稿／守護文字的山洞 日星鑄字行堅持「生命最後一個任務」