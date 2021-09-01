不想被稱她或他⋯「史上最年輕得主」震撼文壇　天才小說中文版來台

▲不想被稱她或他，荷蘭作家瑪麗珂‧盧卡絲‧萊納菲爾德（Marieke Lucas Rijneveld）成為史上最年輕的布克國際獎得主，要媒體稱「他們」。（圖／新經典文化提供）



記者林育綾／綜合報導

荷蘭作家瑪麗珂‧盧卡絲‧萊納菲爾德（Marieke Lucas Rijneveld）在29歲時，獲得2020年英國布克國際獎，成為史上最年輕的布克國際獎得主，當時引發媒體一片譁然，因為在眾星雲集的名單中，這是個陌生的名字，小說《無法平靜的夜晚》更被譽為是震驚出版界的天才之作，如今由新經典文化發行中文版。

《無法平靜的夜晚》故事從一個「10歲起再也不脫外套」的孩子為主角，純真又大膽地訴說了一個被傷慟撕裂的家庭故事。10歲的賈絲因為爸爸不讓她和哥哥一起到湖上溜冰而生氣；同時，她覺得全家人都不懷好意地盯著她的寵物兔子，似乎打算把牠做成聖誕晚餐。於是她默默向上帝祈禱，不要帶走她的兔子，「要拿就拿走哥哥吧」。

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沒想到，哥哥掉進冰湖；接著村落又遭受口蹄疫打擊，牧場的乳牛全須屠宰；而信仰虔誠的賈絲父母變得更加嚴厲；母親會用肥皂把說髒話的賈絲嘴巴洗乾淨；賈絲和哥哥妹妹玩的遊戲越來越危險，一切只為了讓破碎的家庭重返秩序與平靜⋯。

作者萊納菲爾德24歲起就出版了多本詩集，斬獲多座詩歌獎項；而這部帶有濃厚個人色彩的小說，在出版後大受討論，與書中主角相同，萊納菲爾德在3歲就失去了哥哥，12歲時又失去了另一位兄長，經營牧場的父母難以承受傷痛，卻堅忍地秉守教義，沉默過日子，大人們在信仰與情感間掙扎，孩子們則從大自然中學習孤單、學會殘忍，也學會了用全新的眼光看待死亡、禁忌與信仰。

此外，作者的「性別」身分也引起媒體關注。萊納菲爾德請媒體不要用「她」(She)或「他」(He)來稱呼，而要稱為「他們」(They)。萊納菲爾德解釋，「（我）既非男性也非女性，更不是跨性別，而是In Between（在中間），請報導或簡介提到我時，用『他們』。」

萊納菲爾德另一樁引起矚目的焦點是美國桂冠詩人Amanda Gorman的詩作翻譯爭議。Amanda Gorman與出版社團隊原屬意由同樣詩芒精湛的萊納菲爾德翻譯其在拜登總統就職典禮上朗誦的詩作The Hill We Climbed，然後輿論間爆發了「膚色」的質疑聲浪，指摘為什麼要由一位白人女性來翻譯黑人女性的作品？最終萊納菲爾德放棄了翻譯工作，但「他們」選擇由詩而起的爭議回到詩來解決，於是寫了一首詩，題獻給Amanda Gorman。

新經典文化表示，為了讓中文世界的讀者能更深入認識這位不容錯過的作者與小說，特別邀請作家潘柏霖與萊納菲爾德進行越洋對談，並將在9/10（五）晚間20:00至21:00舉行線上新書座談會，更邀請作家陳雪、吳曉樂一同談《無法平靜的夜晚》中面對傷慟的溝通，以及成長的啟蒙。

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