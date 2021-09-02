李鐘碩、BTS隊長人手一本！韓國國民詩人羅泰柱詩集來台

▲韓國「國民詩人」羅泰柱詩集《像看花一樣看著你》曾在韓劇出現，也被許多韓星推薦，引發全民閱讀，如今中文版來台。（左圖／韓劇《男朋友》劇照；右圖／新經典文化）



記者林育綾／綜合報導

韓國「國民詩人」羅泰柱的詩句，從學校課本延燒到韓劇、綜藝節目裡，引爆韓國全民閱讀，許多韓星包括BTS防彈少年團隊長RM、演員李鍾碩等都人手一本推薦，也曾在韓劇《男朋友》出現，是朴寶劍送給宋慧喬的定情詩。他的代表詩集《像看花一樣看著你》在韓國暢銷55萬冊，如今由新經典文化出版繁體中文版，9/8發行。

羅泰柱代表作《像看花一樣看著你》是從IG、推特、部落格等網路平台上，精選年輕讀者喜愛的羅泰柱詩作115首，其中包括收進國小國中教材的〈草花〉一詩，以及韓劇《男朋友》中朴寶劍送給宋慧喬的定情之詩〈思念〉。

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▲2018年韓劇《男朋友》，劇中朴寶劍與宋慧喬的定情書。（圖／韓劇《男朋友》劇照）

在2018年韓劇《男朋友》，這本詩集更成為劇中朴寶劍與宋慧喬的定情書，羅泰柱說，男女主角拿著這本詩集的橋段，在戲裡出現好幾次，光是2019年1月，這本詩集就賣出了10萬本，相當驚人。「這樣的發展，對於年歲已高、長期寫詩的我這樣的人來說，是祝福，更多是歡喜。」

韓星李鍾碩也讚，「讀羅泰柱的詩，就像收到一份禮物，心靈得到了慰藉。我想把這樣的時刻和更多人分享。」

羅泰柱寫詩超過60年，因常寫花草入詩，又被稱為「草花詩人」。羅泰柱在小學任教40餘年，與孩子每天的一來一往，讓他的文字始終真誠，充滿溫暖的人生智慧。最有名的〈草花〉一詩曾獲選為韓國全民最愛的一首詩，收進國小及國中教材，深受讀者的愛戴。

羅泰柱在1945年生於忠清南道，1963年於公州師範學院畢業，1964年成為國小老師，1971年在「首爾新聞」的新春文藝出道，1973年出版第一本詩集《竹林下》後，至今共發表近4千首詩作。直到2007年以公州長岐小學校長的身份，結束長達43年的教師生涯，榮獲國家頒發的「黃條勤政勳章」。

▲韓國「國民詩人」羅泰柱。（圖／新經典文化）

2007年離開教職後，羅泰柱曾重病被醫生宣告不治後痊癒，他重新感受到人生的珍貴與無常，進而在家鄉創建草花文學館，並開辦多項文學獎鼓勵創作人，成為韓國文壇一束溫暖曙光。以簡潔親民的文字，蘊含對於素雅既有溫度的大自然的感恩，深受讀者喜愛，出版數十本詩集。

韓國讀者也紛紛評論，「每一首詩都獨特、美麗又優雅，我深受感動。這是一本完美的詩集，能夠讓人卸下生活的重擔，獲得療癒。」、「讀這本詩集之前，我的心情很鬱悶、很難受；讀完後，我微微地笑了，還流了很多眼淚。多虧了羅泰柱詩人，讓我能幸福地度過這個春天。」、「羅泰柱的作品太多，不知該從何開始，我就選擇了這本最受讀者歡迎的詩集。不深奧也不抽象，適合所有人。」

▲韓國「國民詩人」羅泰柱詩集《像看花一樣看著你》中文版來台。（圖／新經典文化）

《像看花一樣看著你》引爆韓國全民閱讀，被讀者讚譽為「完美的詩集」，在韓暢銷55萬冊、2020年底日譯，繁體中文版將在9月8日由新經典文化出版，並將封面定調為以暖黃書封，陪伴讀者迎接秋天。