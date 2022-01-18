《深夜食堂》老闆消失10個月！只能開到晚上8點⋯漫畫同步疫情

▲《深夜食堂》推出續集，漫畫中老闆消失10個月，而作者在現實中也因身體不適暫停連載8個月。（圖／©ABE Yaro/ SHOGAKUKAN／新經典文化提供）

記者林育綾／綜合報導

日本人氣漫畫《深夜食堂》因作者安倍夜郎身體不適，暫停連載長達8個月，而後來恢復連載讓讀者相當振奮，漫畫中老闆也突然留下「暫停營業，敬請見諒」公告後消失10個月，恢復營業後，更因東京緊急事態，只能開到晚間8點、社交距離、取消供酒，詳細故事都在最新一集《深夜食堂24》揭曉！

《深夜食堂》系列將於1月26日推出中文版續作《深夜食堂24》，由新經典文化發行。最新一集內容提到，受日本發布緊急事態宣言影響，老闆留下了「暫停營業，敬請見諒」的公告後就消失了。整整10個月，常客都在找他，阿島跟阿忠伯在神社前的階梯長吁短嘆；真由美最近總是吃拉麵或便當，越吃越胖；阿龍悶悶不樂躺在床上，女友說他怪怪的；茶泡飯姊妹換了地方吃茶泡飯，總覺得味道不太對⋯。

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▼《深夜食堂24》老闆消失10個月⋯。（圖／©ABE Yaro/ SHOGAKUKAN／新經典文化提供）



好久沒聽到「深夜食堂，歡迎光臨！」常客們不約而同地走到店門前，哀怨地說，「都沒地方去了！」終於在街燈初暗的新宿夜晚，老闆回來了，雖然因應疫情，客人入店須配戴口罩、保持社交距離、營業只到晚上8點，也不能供酒，但客人們還是相當開心，因為老闆回來了，熟悉的地方和味道也回來了。

▲▼《深夜食堂24》老闆消失10個月，常客紛紛跑到店門口。（圖／©ABE Yaro/ SHOGAKUKAN／新經典文化提供）

而在現實中，作者安倍夜郎也因身體抱恙，暫停連載長達8個月。漫畫呼應著現實，現實也呼應著漫畫，無論裡外，大家都經歷著不容易的疫情生活，因此《深夜食堂》恢復連載後，消息更讓讀者相當振奮。

此次《深夜食堂24》推出的時間適逢台灣農曆春節前夕，為了向讀者致上新年祝福，新經典文化也在即日起至1/24舉辦活動，期間只要到「深夜食堂，歡迎光臨」臉書粉絲團活動貼文下方留言「#我要與深夜食堂24一起結好緣過新年」，出版社將在1/25抽出5位讀者，贈送《深夜食堂24》1冊和「結緣紅包」（含日幣五円一枚，日語諧音「結緣」）。

▲《深夜食堂》推出續集，讓粉絲相當振奮。（圖／新經典文化提供）