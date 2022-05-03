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1歲嬰重症叫不醒！父母皆陽性苦等1小時　護理師曝原因：別擠急診

記者黃翊婷／綜合報導

一名自稱是亞東醫院急診護理師的網友3日凌晨在臉書PO文呼籲，「請輕症病人儘量把急診資源留給真正需要的人使用。」她遇到一位大約1歲的小朋友因為昏睡不醒，被父母帶著、搭乘救護車來就診，雖然父母快篩都是陽性，但因為前面還有50多人在等掛號（大多都是輕症），這家人等了1個多小時才獲得治療，後來孩子被分配進重症區，讓她相當心疼。

▲▼亞東醫院。（圖／記者陳雕文攝）

▲亞東醫院急診護理師PO文請輕症患者把資源量給真正需要的人。（資料照／記者陳雕文攝）

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原PO在臉書「我是板橋人」的文章中提到，這位1歲的小朋友被救護車送來時，因為父母都是陽性個案，被引導到掛號區等候，但前面還有50多位的快篩陽性病人在等待掛號，父親這才告訴她，孩子一整天都很嗜睡，叫不太醒，於是她拉開嬰兒車的遮陽棚叫了一下小朋友，但沒有反應，經評估後給予疼痛刺激，孩子才發出輕微哭聲，當下馬上判斷讓孩子先進入重症區優先治療。

「他們等待的時間大概是1個小時才看到診，這讓我覺得很心疼這位小朋友，也心疼著急不安的父母。」原PO提到，在這家人之前，很多病人都是在家快篩陽性，只有輕微的喉嚨搔癢及咳嗽症狀就跑來急診，她不是要求大家有症狀不能就醫，或是譴責這樣的現象，只是希望輕症患者能把急診資源留給真正需要急診，甚至是重症的病人，因為護理師跟醫師只有6個人，要忙掛號、問診、看診、開藥、治療、採檢等等，有再多時間都不夠用。

▲▼高醫醫師李敏生指出，發燒症狀常見、不一定代表嚴重，呼吸急促才是重要指標。。（圖／高雄市政府提供）

▲兒童染疫發燒是常見症狀，但不一定代表嚴重，呼吸急促才是重要指標。（圖／高雄市政府提供）

原PO還整理出需要掛急診的陽性個案症狀供大家參考，分別為：

1、高燒合併胸悶。
2、呼吸急促（需要很費力呼吸）。
3、心跳過快（大於每分鐘120次）。
4、意識改變（與平常的意識狀況不同，例如正常小朋友是活蹦亂跳的，但現在的狀況昏睡叫不太醒）。
5、咳嗽嚴重合併血痰。

原PO提醒，若自行快篩陽性，症狀是輕微流鼻水、咳嗽、喉嚨搔癢、輕微發燒、疲倦感等等，請在家中自行隔離，等到早上再前往醫院的疫病門診掛號看診，疫病門診早上、下午跟夜診都有，到晚上9點結束，假日也有加開診次，大家可以上網查詢；若是想做PCR檢測，也可以預約醫院的社區篩檢站或至現場掛號，有些社區篩檢站開到晚上7點。

「請輕症病人儘量把急診資源留給真正需要的人使用。」原PO說，希望大家配合，互相體諒，讓真正的重症病人能夠在最短時間內接受治療，畢竟急診人次一天比一天高，醫護人員再苦也會為大家賣力付出，「希望大家不要再責備我們，我們也知道大家擔心害怕，我們真的努力了。」

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