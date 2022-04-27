4生肖5月財運超旺　主管看到了！第2名受重用

▲5月4生肖財運旺。（圖／記者陳俊宏攝）



記者陳俊宏／綜合報導

即將進入5月，命理專家小孟老師表示，5月4生肖「龍、羊、馬、雞」財運大旺，其中屬馬者有機會被賦予重大的任務，你們會備受肯定與重用。

第四名屬龍：發揮創意，正財亨通

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屬龍的人5月在工作上需要多注重職場上的溝通力，因為會有很多的機會可以讓你好好展現自己，所以機會來的時候千萬不要壓抑，要大膽發揮意見與想法，你的內在實力很容易受到貴人的賞識與提拔，會得到躍身賺大錢的機會喔。

第三名屬羊：穩中求勝，持盈保泰

屬羊的朋友在5月來臨時，跟同事之間也會互相扶持、相安無事，若有業務要合作進行也會順利；有想轉行的朋友，可藉由長輩的牽線，容易遇到賺錢的好機會。財運上正財為主，過去努力累積的實力，會讓你在這波疫情裡面避開許多危機，財運穩當就是福氣。而在投資方面適合保守為主，新市場若沒研究不要貿然投入。

▼屬馬的人在5月工作上有機會被賦予重大任務。（示意圖）



第二名屬馬：正財提升，掌握偏財

屬馬的人在5月工作上有機會被賦予重大的任務，你們會備受肯定與重用，切莫害怕承擔責任或者太追求表現完美，這個月只要你用心去做，就會讓上層主管看到你的努力，而更看重你喔。財運上是以正財運為主，偏財運也不錯，若有副業在經營的人會有不錯收益，若想要投資副業的可以多去安排了解，會有好的機會出現，可以好好把握。

第一名屬雞：收入穩定，嶄露頭角

屬雞的人收入穩定，可以算是過去累積的人氣與實力，開始嶄露頭角，若是做業務性質的人，會有老客人介紹新客戶，好人氣口耳相傳在財運上能更開拓。此外，你的人際關係良好，可以善用人脈資源會為你帶來好消息，在團隊合作上也會有良好的收益。