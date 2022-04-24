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威力彩19連摃！頭獎衝9.5億　「4生肖、4星座」財神降落

▲▼台灣彩券擴大加碼，由台彩董事黃志宜、台彩總經理謝志宏共同宣布，從中秋到雙十國慶，包含威力彩、大樂透、賓果賓果、今彩539、39樂合彩總計加碼8.4億元。除此之外，也將在9/2推出小精靈、大麻將及烤肉趣三款主題刮刮樂來刺激買氣。（圖／記者湯興漢攝）

▲威力彩頭獎連19摃，下期頭獎累積金額上看9.5億元（圖／記者湯興漢攝）

記者邱晟軒／綜合報導

威力彩頭獎連19期槓龜，下期上看9.5億元。對此，清水孟國際塔羅小孟老師在臉書特別點名「4生肖、4星座」財運超旺，有機會抱回大獎，趕快來看看自己上榜沒？

Top4：雙子座

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4月25日穀神星落入雙子座的宮位，顯示雙子座能五穀豐收，財氣沖霈，小孟老師建議雙子座的人下注前可拿紅包袋裝一點米，米代表穀物，再到投注站下注，就能得到穀神的加持，中獎機率就會提升。

Top3：水瓶座

土星落入水瓶座的本命宮，穀神星入偏財宮顯示水瓶座能得到大地之母的能量，小孟老師建議下注前多穿大地色系衣服，如：象徵木幹的灰褐色、泥土的棕黃色.草地綠葉的綠色，都能得到大地之母的加持讓你的財氣瞬間爆漲，讓你的數字靈感增強。

Top2：雙魚座

木星與海王星落入雙魚座命宮，海王星象徵水能量，小孟老師建議下注前買個礦泉水，一隻手拿著礦泉水一隻手拿著樹枝，再冥想喜歡的數字，再前去投注站下注，下注完手握彩劵再喝手中的水，就能得到海王星與木星的加持 。

Top1：天蠍座

木星.金星.火星.海王星四星匯聚並進入天蠍座的偏財宮，顯示天蠍座橫財看漲，財運能量噴發，然而水星為藍色.金星為白色.火星為紅色，綜合起來的顏色為紫色，小孟老師建議下注前多吃紫色食物，如：芋頭、茄子、紫米飯、葡萄等。都能提升大量財氣。

好運生肖：

狗、兔、蛇、豬

財運降落時段：

早上7:00-11:00
中午13:00-15:00
晚上19:00-20:00

財神降落方位：

北方

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►半夜想吃泡麵就靠它！

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