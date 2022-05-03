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王正坤醫師成大企業班授課　講授後疫情時代的數位轉型

▲藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，在成大工業設計系大成館主講「後疫情時代的數位轉型」，讓學員受益匪淺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，在成大工業設計系大成館主講「後疫情時代的數位轉型」，讓學員受益匪淺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成功大學中小企業管理顧問進修班，聘請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，於2日晚上在成功大學工業設計系大成館授課，主講「後疫情時代的數位轉型」，讓學員受益匪淺。

王正坤指出，對於新冠肺炎疫情「流感化」的轉變，台灣防疫政策隨著歐美轉型，開始從清零政策逐漸轉型為施打疫苗，早期篩檢，早期治療，群體免疫，達到正常生活的目的，逐漸接受與病毒共存。政府與民眾齊心抗疫，防守有成，產業界也在疫情衝擊當中學習到產業結構的改變，而企業數位化與數位轉型已經成為後疫情時代的主流。

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▲藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，在成大工業設計系大成館主講「後疫情時代的數位轉型」，讓學員受益匪淺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤醫師是皮膚科專科醫師與企管博士，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，在長榮大學博士班授課品牌管理與供應鏈管理，在成功大學EMBA碩士班授課連鎖品牌經營管理，受聘在成大研究發展基金會授課策略管理課程，在成功大學醫學系授課美容醫學課程，擁有豐富的管理學與皮膚醫學美容的知識與經驗。

王正坤醫師表示，2年疫情的衝擊，產生網路購物興起，雲端產業發達，供應鏈斷鏈，運費高漲，物價上漲，通貨膨脹等結果。消費者從網路選購產品，會要求更多的顧客體驗，顧客忠誠度也會隨著網路比價的容易程度而降低，因此必須藉由企業的數位化與數位轉型來贏得後疫情時代的產業競爭。

▲藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，在成大工業設計系大成館主講「後疫情時代的數位轉型」，讓學員受益匪淺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為了提升企業的效率，數位化是企業必走的道路。首先要把企業的各種資訊數位化，加速行政流程，進行大數據分析，提高對於數據變化的敏感度，產生營運策略。運用各種新興數位化科技來改善企業運作，增加行銷管道，改變行銷方式，例如近年來發展的VR虛擬實境與AR擴增實境，就是元宇宙的元素之一。有了數位化之後，就可以進行數位轉型，數位轉型是一個結合數位科技與既存營運模式的過程，包含營運流程、價值主張、顧客體驗、數位文化。整個轉型後的企業組織，會以顧客的價值與體驗為核心，而且不斷更新，達到永續經營的目的。

▲藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，在成大工業設計系大成館主講「後疫情時代的數位轉型」，讓學員受益匪淺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市的企業界人士齊聚一堂，學習管理學知識，王正坤醫師也舉藝群醫學美容集團為例說明，如何打造藝群品牌，如何運用數位化來管理分布在台北、台中、台南與高雄的9間藝群醫美診所與一間Dr.藝群保養品公司。結合學術理論與實務個案，讓學員們體驗最佳的企業管理課程。

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