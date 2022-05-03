　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

醫：兒童「等這時打疫苗」副作用評估最完整！恐要付出3代價

▲▼公費流感疫苗首批開打。（圖／記者徐斌慎攝）

▲究竟要不要讓孩子接種莫德納疫苗，許多家長舉棋不定。（示意圖／本報資料照）

文／感染科醫師李韋辛

厚生勞動省的資料還沒有分享完，不過我還是想先分享兒科醫學會的聲明稿。因為這幾天看了一些FB的文章，不管是贊成或反對的，其實都有自己的論點。在此表達我的看法：

打疫苗是為了預防重症：

[廣告]請繼續往下閱讀...

前幾天已經有消息出來，莫德納跟美國FDA申請2歲以上的緊急授權，但打完兩劑（半劑量）對Omicron的保護力只有3成或更低。所以現在大家必須要了解，疫苗的目的是為了#降低重症和 #縮短病程（和流感疫苗一樣）。

Q：如果要ㄍㄧㄥ不打，要等多久？

一般而言，一支疫苗進入第三期研究後，大概需要3、4年的時間才會正式發表結果，最主要的原因並不是看效力，而是看施打後有沒有長期或延遲性的副作用。如果想評估最完整的副作用再決定是否施打，那大概就是等三年。

這三年必須好好保護自己孩子，大人小孩的社交活動都要減少（管你是出去玩還是家裡大宴客），不然大人中傳給小孩也是一樣。這三年來，孩子的心智成長會不會受影響，會不會和同儕間有所脫節，是家長自己要深思的問題。

從11歲跨到12歲：

這個問題我大概覺得最難回答，兩支mRNA疫苗從部分劑量變成完整劑量；劑量變大副作用一定也會變大，但不是多了1歲副作用的耐受程度就多了1倍。如果12歲跟著只打部分劑量，對重症的保護效果是不是會變差，我也沒辦法解答，因為人家的研究就是這麼做。

只能說，如果會怕副作用就是再等孩子大一點；但是就是回歸到上面提到的問題：等待的過程中，孩子和這個社會是否會脫鉤，畢竟開放可能近期就會發生。

▲海山國小開學日防疫整備情形，學生戴口罩量體溫。（圖／記者林敬旻攝）

▲若擔心孩子接種後導致心肌炎，醫師提醒可避開高風險年齡層。（示意圖／記者林敬旻攝）

Q：兒童心肌炎發生率比較低？

是的，如果有看過之前我分析的文章，會發現疫苗心肌炎發生的機率，大概是14～18歲的男生最高；所以如果想讓自己的孩子再等等的話，請注意自己孩子的年齡，盡量避開心肌炎風險最高的時候。

Q：兒童重症低風險，所以可以等？

疫苗反對方大概都會引用兒童重症率低的數據，但是別忘了，對每個個體來說，染疫只有0和1兩個結果。如果染疫，接下來就是面臨是否會變重症，或是復原後會不會變長期症候群；而打疫苗是可以大幅降低重症的有效方法。所以我之前的文章有提到，打疫苗的其中一個考量點，就是「能夠承擔多少重症的風險」。

Q：小朋友免疫功能不好，所以一定要打疫苗？

其實有不少研究表示，同樣是免疫力低下的狀況，成人死亡率比較高，但免疫力低下兒童的重症風險，和一般兒童沒有太大差別。所以在我過去的文章中，並沒有特別強調有先天性疾病，或是進行移植、化療等的兒童，一定要去打疫苗。

但是一旦這些兒童發生重症的話，通常為了處理新冠感染，原疾病的治療就會暫停，這很有可能導致原來的疾病惡化。所以施打疫苗又再度回到了「能夠承擔多少重症的風險」。

只能說兒童的議題真的沒辦法像成人輕描淡寫，必須一直等證據再加以討論。以我來說，我兒子才快滿4歲，根本沒辦法打疫苗，所以我們夫妻兩看診盡量包好自己，看診結束就是洗完澡才能碰小孩。假日如果要出去，就是避開人多的地方；就算是室外，只要我們到達目的地看到人很多，直接就是開車走人。

我預計等到小孩滿5歲再打疫苗（就算低年齡層提早EUA也一樣），再過一年5、6歲的證據應該也比較充足了，所以其實我們也已經做好長期抗戰的準備。如果不想讓自己的小孩打疫苗，又怕他染疫，那就要有繼續封鎖自己的心理準備。

本文經授權轉自：林園海邊感染醫李韋辛醫師

►母親節送「超美睡衣」一定中

ET快訊
阿諾離婚爆「僅剩零星工作維生」！討贍養費內幕曝　前夫無奈吐心
情侶「隱匿快篩陽」衝急診！理由瞎爆　網一聽全炸鍋了
1狀況快篩陰性也要急診PCR　台大醫揭原因：無症狀陽性別衝
男星1歲兒驚傳快篩陽！高燒不退崩潰　最新病況曝光
今晨13.5℃！梅雨季首波鋒面接近時間曝　雨區擴大
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

買完防疫險「揪團PCR」拚理賠　急診塞爆結果GG了

台灣最快6月半解封「全面免居隔」　前提需2條件達成

疫情高峰恐單日20萬！要與病毒共存　名醫曝「口罩解封」時機

510第二波水逆來了！「12星座破解法」曝光　2種人別出遠門

唾液快篩2周過關爭議　「高端股東」再爆被指定桃機檢驗

連5天破萬例　醫揭陽性率飆88%！嘆「這東西」最可怕

1狀況快篩陰性也要急診PCR　台大醫揭原因：無症狀陽性別衝

5天破7.3萬例！醫揭「確診關鍵9天」　點名這類人回到三級少外出

萬分之5機率！20歲女腹瀉3天成重症插管　專家估感染原因

2圖狠打臉蔡沐妍雙標！鄉民女神qn：妳到底有什麼資格講歐陽靖

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

林曜晟遭爆「毆打女性友人」！　致重傷濺血住院…手寫信道歉

疑爐火未關中毒！店貓也陪葬　情侶檔餐廳老闆倒臥廚房雙亡

出事了阿姨！帶姪子騎車　弟弟連人帶車翻摔進稻田

Jessi《Zoom》超洗腦！　揪劉在錫、ITZY跳起來～

蹭蹭賣萌＋翻肚討摸！　色胚柴犬狂黏長腿姐姐

張兆志植髮7000根「驚人髮量」曝光　狠砸57萬變身...網驚：變好年輕

機車停樹下遭鳥屎轟炸！　她笑噴狂拍：集體烙賽？

買完防疫險「揪團PCR」拚理賠　急診塞爆結果GG了

台灣最快6月半解封「全面免居隔」　前提需2條件達成

疫情高峰恐單日20萬！要與病毒共存　名醫曝「口罩解封」時機

510第二波水逆來了！「12星座破解法」曝光　2種人別出遠門

唾液快篩2周過關爭議　「高端股東」再爆被指定桃機檢驗

連5天破萬例　醫揭陽性率飆88%！嘆「這東西」最可怕

1狀況快篩陰性也要急診PCR　台大醫揭原因：無症狀陽性別衝

5天破7.3萬例！醫揭「確診關鍵9天」　點名這類人回到三級少外出

萬分之5機率！20歲女腹瀉3天成重症插管　專家估感染原因

2圖狠打臉蔡沐妍雙標！鄉民女神qn：妳到底有什麼資格講歐陽靖

顏清標引退內幕！　壓垮標哥最後一根稻草曝光

超市王搶當飯店王！砸200億101正對面開酒店　合作始末曝光

網紅「唾液解鎖」手機吞吐片曝！　吸450萬觀看網驚呆

《一家團圓》余秉諺出關前2天「終於收到物資包」！打開看：很驚訝

買完防疫險「揪團PCR」拚理賠　急診塞爆結果GG了

徐永明涉貪鐵證曝光！　檢抓到「一句話」認定共犯就是他

台北富商養小三吃小四！豪送勞力士還播種　遺孀提告下場慘

阿諾離婚爆「僅剩零星工作維生」！討贍養費內幕曝　前夫無奈吐心聲

台灣最快6月半解封「全面免居隔」　前提需2條件達成

疫情高峰恐單日20萬！要與病毒共存　名醫曝「口罩解封」時機

正妹盛裝體驗屏東豪華約會行程　賣力釣鱷魚「慘摔腳朝天」大走光

生活熱門新聞

最冷5月！明晨急凍15°C↓恐再創紀錄

未滿1歲女嬰發燒未篩　羅一鈞說明

判斷幼童染疫嚴重　呼吸急促是指標

清涼妹街頭狂扭被神出！本尊回應了

今晨13.5℃！梅雨季首波鋒面接近時間曝　雨區擴大

勸世男偷吃3P染性病　忍痛看女友嫁人

板橋情侶餐廳瓦斯中毒亡！網看1關鍵轟「不同情」親友團氣炸

台大生曝隔離「地下室帳篷」實照　感嘆：會議室好多了

開除確診者+提告？老闆怒還原經過

兒童疫苗今開打父母難抉擇 何美鄉：「這一類」強烈建議打

不快篩不通報　醫：就是一個感冒

比報足跡有意義！他1畫面認證：APP有用

花蓮凌晨4.7地震　最大震度3級

孕婦偷情「怕寶寶基因改變」　崩潰求救蘇怡寧

更多熱門

相關新聞

情侶「隱匿快篩陽」衝急診！理由瞎爆　網一聽全炸鍋

情侶「隱匿快篩陽」衝急診！理由瞎爆　網一聽全炸鍋

本土疫情爆發，急診不分日夜被擠爆每天都在上演！急診科醫師白永嘉2日晚間憤怒發文，指一名男子腹痛掛急診，因沒有發燒和呼吸道症狀，進入乾淨看診區後，他才坦承陪診的女友「在家快篩陽性」，倆人明明知情卻隱匿不說，只因「怕講了會很久才做檢查」，讓醫師氣得大罵，「真的很可惡」。網友一聽炸鍋狂轟：「自私！別人的命都不是命」。

兒童疫苗今開打父母難抉擇 何美鄉：「這一類」強烈建議打

兒童疫苗今開打父母難抉擇 何美鄉：「這一類」強烈建議打

有望免居隔！陳時中曝第三劑覆蓋率是關鍵

有望免居隔！陳時中曝第三劑覆蓋率是關鍵

6-11歲學童疫苗開打　彰縣首日僅1校10人接種

6-11歲學童疫苗開打　彰縣首日僅1校10人接種

桃園兒童疫苗接種首日　家長為BNT臨時抽單

桃園兒童疫苗接種首日　家長為BNT臨時抽單

關鍵字：

兒童疫苗莫德納副作用醫師李韋辛本土疫情重症死亡率

讀者迴響

熱門新聞

大學情侶開餐廳　一氧化碳奪3命

最冷5月！明晨急凍15°C↓恐再創紀錄

未滿1歲女嬰發燒未篩　羅一鈞說明

aespa遭男學生爽闖入：除了摸都做了

判斷幼童染疫嚴重　呼吸急促是指標

女演員「原味內衣褲」塞爆租屋處

小煜1歲兒子驚傳快篩陽性！「目前高燒不退」

上海安養院活人裝屍袋　苦主現況曝

台南Josh回「16坪家暴現場」慘況曝

施暴男星傳是曾國城乾兒　本尊回應

兄妹亂倫產子　求政府讓亂倫合法

約女網友洗溫泉　男罵「做不到答應三小」逼性交

清涼妹街頭狂扭被神出！本尊回應了

聯結車惡擋女駕駛　揮鐵條恐嚇下場曝

網轟慣老闆！釣出Joeman親回

更多

最夯影音

更多
南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km
醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

林曜晟遭爆「毆打女性友人」！　致重傷濺血住院…手寫信道歉

林曜晟遭爆「毆打女性友人」！　致重傷濺血住院…手寫信道歉

疑爐火未關中毒！店貓也陪葬　情侶檔餐廳老闆倒臥廚房雙亡

疑爐火未關中毒！店貓也陪葬　情侶檔餐廳老闆倒臥廚房雙亡

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面