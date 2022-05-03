醫：兒童「等這時打疫苗」副作用評估最完整！恐要付出3代價

▲究竟要不要讓孩子接種莫德納疫苗，許多家長舉棋不定。（示意圖／本報資料照）

文／感染科醫師李韋辛

厚生勞動省的資料還沒有分享完，不過我還是想先分享兒科醫學會的聲明稿。因為這幾天看了一些FB的文章，不管是贊成或反對的，其實都有自己的論點。在此表達我的看法：

打疫苗是為了預防重症：

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前幾天已經有消息出來，莫德納跟美國FDA申請2歲以上的緊急授權，但打完兩劑（半劑量）對Omicron的保護力只有3成或更低。所以現在大家必須要了解，疫苗的目的是為了#降低重症和 #縮短病程（和流感疫苗一樣）。

Q：如果要ㄍㄧㄥ不打，要等多久？

一般而言，一支疫苗進入第三期研究後，大概需要3、4年的時間才會正式發表結果，最主要的原因並不是看效力，而是看施打後有沒有長期或延遲性的副作用。如果想評估最完整的副作用再決定是否施打，那大概就是等三年。

這三年必須好好保護自己孩子，大人小孩的社交活動都要減少（管你是出去玩還是家裡大宴客），不然大人中傳給小孩也是一樣。這三年來，孩子的心智成長會不會受影響，會不會和同儕間有所脫節，是家長自己要深思的問題。

從11歲跨到12歲：

這個問題我大概覺得最難回答，兩支mRNA疫苗從部分劑量變成完整劑量；劑量變大副作用一定也會變大，但不是多了1歲副作用的耐受程度就多了1倍。如果12歲跟著只打部分劑量，對重症的保護效果是不是會變差，我也沒辦法解答，因為人家的研究就是這麼做。

只能說，如果會怕副作用就是再等孩子大一點；但是就是回歸到上面提到的問題：等待的過程中，孩子和這個社會是否會脫鉤，畢竟開放可能近期就會發生。

▲若擔心孩子接種後導致心肌炎，醫師提醒可避開高風險年齡層。（示意圖／記者林敬旻攝）

Q：兒童心肌炎發生率比較低？

是的，如果有看過之前我分析的文章，會發現疫苗心肌炎發生的機率，大概是14～18歲的男生最高；所以如果想讓自己的孩子再等等的話，請注意自己孩子的年齡，盡量避開心肌炎風險最高的時候。

Q：兒童重症低風險，所以可以等？

疫苗反對方大概都會引用兒童重症率低的數據，但是別忘了，對每個個體來說，染疫只有0和1兩個結果。如果染疫，接下來就是面臨是否會變重症，或是復原後會不會變長期症候群；而打疫苗是可以大幅降低重症的有效方法。所以我之前的文章有提到，打疫苗的其中一個考量點，就是「能夠承擔多少重症的風險」。

Q：小朋友免疫功能不好，所以一定要打疫苗？

其實有不少研究表示，同樣是免疫力低下的狀況，成人死亡率比較高，但免疫力低下兒童的重症風險，和一般兒童沒有太大差別。所以在我過去的文章中，並沒有特別強調有先天性疾病，或是進行移植、化療等的兒童，一定要去打疫苗。

但是一旦這些兒童發生重症的話，通常為了處理新冠感染，原疾病的治療就會暫停，這很有可能導致原來的疾病惡化。所以施打疫苗又再度回到了「能夠承擔多少重症的風險」。

只能說兒童的議題真的沒辦法像成人輕描淡寫，必須一直等證據再加以討論。以我來說，我兒子才快滿4歲，根本沒辦法打疫苗，所以我們夫妻兩看診盡量包好自己，看診結束就是洗完澡才能碰小孩。假日如果要出去，就是避開人多的地方；就算是室外，只要我們到達目的地看到人很多，直接就是開車走人。

我預計等到小孩滿5歲再打疫苗（就算低年齡層提早EUA也一樣），再過一年5、6歲的證據應該也比較充足了，所以其實我們也已經做好長期抗戰的準備。如果不想讓自己的小孩打疫苗，又怕他染疫，那就要有繼續封鎖自己的心理準備。

本文經授權轉自：林園海邊感染醫李韋辛醫師