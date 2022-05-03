兒童疫苗8縣市開打「爸媽陷抉擇」　何美鄉：強烈建議1類孩子接種

▲高雄學童2日接種莫德納疫苗。（圖／高雄市政府）

記者柯沛辰／綜合報導

衛福部ACIP召集人李秉穎4月中旬曾表示，依照美國數據，兒童致死率為萬分之一，若國內累積數萬病例，就會看到死亡個案。如今6到11歲兒童疫苗開打，中研院生醫所研究員何美鄉引用美國數據指出，18歲以下兒童在Omicron流行期間的死亡率是萬分之0.51，住院和死亡風險不高，但強烈建議慢性病兒童接種疫苗。

何美鄉在臉書表示，如果真的依李秉穎所說「兒童致死率是萬分之一」，那兒童當然要打疫苗，但她第一時間聽到這個數字，直覺反應是「這個數據字有問題」，後來她去查閱美國COVID-19感染兒童的資料，特別抓出Omicron的流行區間，果真應證了她的直覺。

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何美鄉引用美國兒科學會和兒童醫院協會數據，顯示美國18歲以下兒童，在Omicron流行期間，致死率是萬分之0.51; 而Omicron流行之前，則是萬分之0.98。不過，這份報告沒有區分兒童年齡層，這是0-17歲的總數字。

為此，何美鄉再查閱世界兒童基金會資料，內容顯示0-4歲兒童是最多死亡人數的族群（以每5歲區分），加上大家都知道兒童愈小，死亡率愈高，所以她由此推論，5-11歲感染Omicron的死亡率一定是小於萬分之0.51。

另一篇有關兒童因COVID-19住院的報告中，也顯示了兒童年紀愈小，住院率愈高；0-4歲佔了一半以上，5-11約不超過四分之一。依常理，死亡率應與住院率相對應。不過，美國CDC日前的報告顯示，69％住院的兒童都有慢性疾病，所以健康的兒童感染後住院風險應更低。

何美鄉認為，健康的孩童感染COVID-19後，住院與死亡的風險都不高，但風險不是零，利弊依父母或孩子自己的價值觀去作衡量，但兒童若有慢性病，則強烈建議接種。

目前兒童莫德納疫苗開始接種，包含桃園、苗栗、彰化、雲林、嘉義縣市、高雄和屏東等縣市皆2日上路，新北3日啟動，基隆、台東宣布4日開始，台北、花蓮規劃5日開始，新竹縣市6日開打，台中市選在11日。台南則在回收家長意願書，最快本周開打。

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