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全家殿堂聯名山海樓鮮筍台菜　星級美食百元有找　主播直呼「好幸福」！

▲▼午間新聞,全家,山海樓。（圖／取自影片）

▲ ETtoday午間新聞V仔及珊珊兩位主播，開箱品嚐山海樓聯名鮮食。(圖／取自影片，下同)

消費中心／綜合報導

夏季到來，想吃點更清爽美食！便利商店鮮食大玩聯名，連續三年摘下米其林一星的「山海樓」與全家便利商店獨家聯名共同研發一系列聯名鮮食   ，ETtoday午間新聞V仔及珊珊兩位主播，搶先開箱品嚐有多美味，這系列聯名鮮食   使用時令鮮筍獨門調配，分別是慢燉黑糖滷肉燥便當、鮮筍雞蓉粥、鮮筍排骨湯，主播台上滿桌好料，讓主播們直呼「好香啊」！

美味的新品來頭可不小，由山海樓行政主廚蔡瑞郎指導開發並監製而成，其中慢燉黑糖滷肉燥便當剛在全家上架，第一時間就搬進攝影棚由主播開箱試吃讓大家聞香；另外以「旬食」主題的鮮筍雞蓉粥、鮮筍排骨湯則討論度超高，使用當季盛產的竹筍入料，一打開便散發出令人垂涎的自然鮮甜筍香，每次下播後才能吃午餐、這次直接在播報中就能品嚐美食讓Ｖ仔主播超開心，並紛紛表示「超愛吃竹筍，好幸福」！

▲▼午間新聞,全家,山海樓。（圖／取自影片）

▲慢燉黑糖滷肉燥便當讓Ｖ仔忍不住一口接著一口。

第一道享用慢燉黑糖滷肉燥便當，Ｖ仔說，「我剛看這外觀就覺得這一定超好吃的，滷肉嚐起來很香很好吃，因為是用絞肉加上豬皮下去細火慢燉，吃起來有膠質感，卻沒有油膩感，這點蠻厲害的，使用來自新竹寶山有名的黑糖，沒有重鹹味反而有一股清甜感。」美味又幸福的口感，讓她忍不住一口接著一口。

▲▼午間新聞,全家,山海樓。（圖／取自影片）

▲鮮筍雞蓉粥配料豐富，一端上桌超爆香！

緊接著由珊珊品嚐第二道鮮筍雞蓉粥，「一端上來就超爆香，裡面的配料相當豐富」，吃一口讓珊珊驚呼「好澎湃」，配料有鮮筍、雞蓉、櫻花蝦以及香菇，吃得到竹筍的鮮甜、櫻花蝦的鮮以及香菇的香，鮮甜的味道在味蕾中餘韻回甘。平常很愛喝筍子湯的Ｖ仔試第三道「鮮筍排骨湯」，喝起來有筍子的清甜味，湯中的竹筍嚐起來很新鮮又甜又嫩，Ｖ仔表示「很喜歡這道湯，跟慢燉黑糖滷肉燥便當搭在一起就是完美的一餐」，同樣是「筍子控」的珊珊直呼「我等等也要搭這道湯一起吃！」

▲▼午間新聞,全家,山海樓。（圖／取自影片）

▲很愛喝筍子湯的Ｖ仔很喜歡鮮筍排骨湯。湯很鮮甜、筍子好吃。

不想吃太多的時候「鮮筍雞蓉粥」剛剛好，重點是全是米其林主廚監製的，吃起來幸福感倍增，價錢一公佈都不到100元，讓主播們很驚訝！「米其林主廚監製的美食不到100元，超適合小資族」，「完全就是小資族的最佳神隊友」；之前全家便利商店也曾和「山海樓」共同聯名推出鮮食，其中古早味炒炊粉是V仔很喜歡的口味，經常採訪全家便利商店的珊珊則說「還有台式芋頭鹹粥、五福炒麵也都是在地的好味道」。而現在除了可直接到全家實體店舖購買上述的的聯名美食外，山海樓主廚監製的好味道也能在「全家」APP的「全+1商城」商城買得到囉，如花膠雞湯、客家梅菜肉片湯、鮮筍排骨湯、黑糖慢燉滷肉燥包等熱銷夯品，讓在家也能隨時簡單加熱、輕鬆品嘗山海樓星級美味！

▲▼午間新聞,全家,山海樓。（圖／取自影片）

▲山海樓主廚監製的好味道也能在「全家」APP的「全+1商城」商城買得到囉！

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