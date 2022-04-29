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大陸 大陸焦點 特派現場

200萬粉直播主「頭埋辣妹巨胸」！夜店激吻LIVE放送　平台封號5天

▲▼鬥魚低俗直播。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲主播把頭埋進女性胸部。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

在酒吧與多名女性貼身熱舞、把頭埋入女性胸部、鏡頭前與女性激吻……，這是大陸直播平台-鬥魚的主播「TD丶正直博」一場直播中出現的畫面。 日前，網友錢姓男子檢舉表示，上述這名擁有200萬粉絲的戶外直播類「一哥」，不止一次在直播中做出這種低俗、涉嫌色情的行為。

據《紅星新聞》報導，4月19日，網名為「TD丶正直博」、「FZT一一方正」、「大嘴love」、「國民大舅哥」的4名鬥魚主播，在大理的一家酒吧聚會直播。在錢男發來的直播錄屏中，畫面中燈光閃爍，酒水隨處可見，幾名衣著性感的女性在鏡頭前扭動身體，還有人上桌跳舞。

錢男及數名「水友」（指看直播的觀眾）表示，也被「水友」稱為「博哥」的「TD丶正直博」，與其中幾人貼身熱舞，在眾人的起哄中，甚至將頭埋入女性胸部，遊戲後還直接與她們摟抱親吻。

直播中，「超管」（平台裡的超級管理員，擁有監督、查封直播間的權力）接連提出警告，但直播並未中斷。「博哥」表示「要克制」，但行為未收斂。

▲▼鬥魚低俗直播。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲鬥魚主播「TD丶正直博」（右）。（圖／翻攝自紅星新聞）

錢男稱，早在2018年，這名「博哥」就曾做出過一些令常人難以接受的行為。在錢男提供的該主播2018年的直播錄屏中，「博哥」的脖子上拴著一根繩子，一名女主播牽著繩子走在前面，該主播四肢跪地爬行。

據了解，一些觀眾曾以低俗、色情為由，向鬥魚平台舉報過「TD丶正直博」等人，但錢男表示，這樣的舉報對他們沒有一點制約，「最多封個一天、三天，下次繼續直播這種內容。」在鬥魚平台上，「TD丶正直博」是一名戶外主播，擁有200.1萬粉絲。

4月28日，鬥魚平台回應稱，該主播在直播中的確出現不當內容，已做出扣分處理，並決定給予該主播5天封禁的追加處罰。同時，平台設有電話舉報、網頁和APP一鍵舉報等功能，歡迎熱心觀眾對直播內容進行監督。

據悉，直播間累計扣12分就會被永久封禁，但對於該主播目前扣了多少分，以及扣分是否有時效等問題，鬥魚平台只表示，其量化計分扣分管理方式規則、細則詳見《鬥魚平台內容管理規範》和《鬥魚用戶陽光行為規範》。主播個人直播間分值情況不便披露。

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關鍵字：

鬥魚主播低俗

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