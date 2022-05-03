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拿鐵買6送6！4大超商「開工咖啡優惠」快收　還有22元大杯美式

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲4大超商開工日咖啡優惠懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

結束3天51勞動假期，今（3）日又是開工日了，為撫慰上班族的憂鬱心情，4大超商也祭出「限時咖啡優惠」幫打氣，不僅有指定咖啡買6送6，最低用22元就能爽喝大杯美式，還有買咖啡免費吃甜點、以及超殺寄杯組合等優惠，通通不能放過。

▲▼OK cafe。（圖／業者提供）

▲OK mart今天有大杯美式、拿鐵買6送6優惠。

●7-11
7-11今（3）日於全門市祭出「CITY全系列咖啡飲品任3杯7折」（不提供線上寄杯），期間於OPEN POINT行動隨時取加碼推「CITY系列6大咖啡飲品51杯優惠組合價」，優惠品項有CITY CAFE特大杯拿鐵咖啡2400元、CITY CAFE大杯美式咖啡1160元、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶1900元、CITY PRIMA精品美式咖啡2734元以及CITY TEA現萃茶四季春青茶／英式紅茶（品項可任選）999元。

●全家
全家今（3）日祭出「Let’s Café特大西西里咖啡嚐鮮價59元」限定優惠。

●萊爾富
萊爾富今（3）日祭出「Hi Café咖啡全品項第2杯7折（價格不同以2件8.5折計）」；加碼凡購買1杯Hi Café特大杯冰美式，就能免費吃「厭世甜點店」系列1款（提拉米蘇麵包、布朗尼蛋糕、岩燒蜂蜜蛋糕、檸檬流心磅蛋糕或肉桂捲），再加送1支限量動物湯匙。

●OK mart
OK mart今（3）日祭出「大杯莊園級美式/拿鐵同品項買6送6（不限冰熱）」優惠，以大杯莊園級美式來算，平均每杯只要約22元，加碼用嚐鮮價就能爽喝夏季飲品，包括39元泰式奶茶、59元OLAND鳳梨蘋果果粒茶。

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