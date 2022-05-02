台南安南區路燈「斷桿」　市府緊急處理

▲台南市安南區安通一街與安西二街交叉口路燈，一早發現遭斷桿，市長黃偉哲指示工務局立即到場緊急處理，先將斷桿完全移除，等天氣放晴立刻進場豎立新路燈電桿。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府2日接獲安南區安西里長劉昆河反映，安南區安通一街與安西二街交叉口路燈，一早發現遭斷桿，市長黃偉哲十分重視公共安全，工務局立即到場緊急處理，先將斷桿完全移除，等這波南方雲系下雨過後，天氣放晴立刻進場豎立新的路燈電桿。

根據氣象局預報，這一波東北風明顯偏強，台南以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9到10級強陣風；台南市安南區已有燈桿折斷情事，黃偉哲一早要求各相關局處及區公所加強查察是否有類似各種桿柱傾斜、路牌偏移等情事，若有發現需立即通報相關單位處理。

工務局2日上午8時42分接獲通知，立即派員前往現場緊急處理，因斷桿無法修復，為安全起見，決定先將整支斷桿移除，於上午10時7分處理完畢。預計等雨停後再重新豎立新的燈桿。

黃偉哲市長表示，夏初氣候變化多端，近日受南方雲系影響，陣雨不斷，氣溫也明顯下降許多，籲請民眾要多添加衣物，出門也要記得攜帶雨季，保護身體健康。