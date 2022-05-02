台南灣裡文聖堂深夜遶境放炮擾民　報案70件...環保局將開罰

記者林悅／台南報導

台南市南區灣裡文聖堂1日舉行入火安座平安遶境，不顧周遭居民對環境品質的需求，沿途施放爆竹煙火且隨地丟棄垃圾，直到2日凌晨1時30分仍鑼鼓喧囂加擴音，環境整潔更是一團糟，環保局接獲70多案陳情，將分別依空氣污染防制法、噪音管制法、環境清潔自治條例等告發裁罰，將視情節不排除以最高金額處罰。

▲台南市南區灣裡文聖堂1日舉行入火安座平安遶境，被控沿途施放爆竹煙火且隨地丟棄垃圾，鑼鼓喧囂加擴音，環保局接獲70多案擾寧陳情，將重罰。（圖／記者林悅攝）

針對南區文聖堂遶境活動，環保局早於4月25日即與廟方及相關單位召開事前協調會，當下也向宮廟宣導晚上10時至翌日7時禁止燃放鞭炮煙火及使用擴音設備，要求廟方務必配合。5月1日繞境當天，環保局稽查，清管、空噪科等人員從清早7時30分到2日凌晨2時許持續蒐證、勸導。

環保局統計，當天接獲70多件陳情，絕大多數集中在晚上10時至翌日7時禁止燃放鞭炮煙火及使用擴音設備時段。空氣污染防制法的裁罰為1200元至10萬元，噪音管制法裁罰3千至3萬元，環境清潔自治條例裁罰4千至2萬元。環保局將依違規情事之蒐證，倘屬情節重大造成擾民情事，將以最高裁罰金額告發。

市長黃偉哲表示，市府尊重宗教民俗文化，但同樣重視市民健康及生活環境品質，為推動廟會優質化政策，針對廟會遶境活動市府都會事前與廟方召開協調會宣導廟會公約，針對活動人數1500人及神轎20頂以上之大型遶境活動，更組成跨局處聯合稽查小組隨行遶境隊伍進行交管、監控、輔導及蒐證等相關工作。

環保局長謝世傑表示，廟會活動接近管制時段環保局一再向廟方宣導於管制時段內之相關法令，但期間仍產生噪音嚴重擾鄰，且持續至深夜仍未結束，過程中更燃放大量爆竹及煙火，已嚴重影響鄰近居民生活品質，依法告發處分，予以重罰。

據了解，空氣污染防制法的裁罰為1200元至10萬元，噪音管制法裁罰3千至3萬元，環境清潔自治條例裁罰4千至2萬元，環保局表示，將依違規情事之蒐證，倘屬情節重大造成擾民情事，將以最高裁罰金額告發。