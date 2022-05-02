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大陸 大陸焦點 特派現場

13人組團吃火鍋消費4300元　店家結帳傻眼「人全跑了」

記者魏有德／綜合報導

大陸重慶一間火鍋店近日遇上「白吃白喝族」光顧。一桌13人的顧客消費千元人民幣（約4300元新台幣），吃飽喝足後，這13人「化整為零」各自找藉口離席，只剩下兩人負責掩護，等到收銀員欲結帳時，剩下的兩人稱「酒水還未算清」，待收銀員清點酒水時趁機逃走，讓老闆欲哭無淚，氣到趕緊報警處理。

▲13人到火鍋店消費後，沒付錢就先後跑光。（圖／翻攝微博）

▲13名顧客到火鍋店消費，沒付錢就先後跑光。（圖／翻攝微博，下同）

《九派新聞》報導，店老闆表示，晚上店裡服務員少，當時13人吃完後陸陸續續走了，兩人去前台結帳，稱還有酒水未打開，趁收銀員去包間清點酒水時偷偷離開。

▲13人到火鍋店消費後，沒付錢就先後跑光。（圖／翻攝微博）

根據火鍋店監視器畫面顯示，這13名顧客有男有女，進入店家時還有說有笑，神情一派輕鬆，不過，這群顧客吃飽喝足後便陸續離開店家，還有人回頭看了火鍋店一眼，隨性的態度宛如已經結完帳一般。

火鍋店老闆表示，這13個人吃了1000多元（人民幣），當時店內只有一名服務員、一名後廚及一名收銀員，事發當時，服務員正清潔其他桌面，收銀員則是注意13人這一桌，只見他們最後留了兩個人下來，「這兩個人在吧台結帳的時候，說他們的酒水沒喝完，要收銀員去清點酒水，趁收銀員去清點的時候便就趁機跑了，收銀員出來再追出去已經追不到了。」
 

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