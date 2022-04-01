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霜降、原肉怎麼分？營養師教授「一招」辨真假

▲▼牛肉,豬肉,肉,肉類。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲營養師表示，如果是原肉，用湯匙刮可以出血。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

到火鍋店用餐，經常看菜單上有霜降、雪花、和牛等，看到油花分布漂亮，就會認為吃到「原型」肉品，營養師高敏敏提醒，這些很可能是「偽」霜降、「假」雪花、「仿」和牛 ，甚至是重組肉、注脂肉，如果是100%原肉，用湯匙刮可以出血水。

高敏敏在臉書粉專教大家，如何分辨原肉、重組肉、注脂肉，最容易的方法就是看它的特徵和成分。

原肉
特徵：用湯匙刮 可以出血水
成分：是100%原肉 成分單純自然

重組肉
特徵：每片大小與外型相當一致
成分：牛局胛肉、品質改良劑、乳清蛋白、焦磷酸鈉、抗氧化劑、鹿角菜膠、牛肉精粉、大骨粉等

注脂肉
特徵：油花像是蜘蛛網狀 均勻但不自然
用湯匙刮可以刮出油脂
成分：牛肉、牛脂、葡萄糖、營黃添加劑、鹽、黏稠劑、酵母萃取物、乳清蛋白水解物、洋菜、品質改劑、抗氧化劑、調味劑、水果酵素粉

▲分辨真假霜降牛。（圖／翻攝高敏敏營養師臉書粉專）

▲分辨真假霜降牛。（圖／翻攝高敏敏營養師臉書粉專）

注脂肉是什麼？

注脂肉(Artificial marbling meat)就是將脂肪，注射在瘦肉中，以提高肉品口感及賣相，最常見以牛肉為注脂大宗，而不知情消費者會常誤以為是天然大理石油花 甚至不吃全熟，當心在不知道的情況下 吃半生不熟注脂肉恐腸胃不適、神經退化、加速機能老化、增加肝腎負擔，所以強烈提醒愛吃肉的大家，盡量減少注脂肉的攝取頻率與份量。

高敏敏提到，食藥署公告法規，111年7月1日起，注脂肉無論商品和販售餐廳均須標示並僅供全熟食用，不過她認為，「自煮生活的人可能還有機會依靠肉品外觀、成分表來分辨，但如果是外食族，注脂肉和天然原肉真的會把你搞得一頭霧水。」

她建議，在外吃肉，盡量以全熟為主，或是多吃其他蛋白質食物來替換，而自煮生活的朋友，可以看肉脂肪分佈來分辨或挑選有食品標示的，最後她提醒，「愛吃肉不是錯，但是要記得為自己的健康安全做把關。」

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