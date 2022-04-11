海底撈開賣便當進軍快餐市場　部分門市試水溫...一份最貴65元

▲海底撈鄭州凱旋店推出便當快餐服務。（圖／翻攝大河網）

記者魏有德／綜合報導

大陸海底撈鄭州門市近日開賣便當，價格約在11至15元人民幣（約48元至65元新台幣）左右。凱旋店門市經理王亞瓊表示，「盒飯（便當）快餐採取訂製形式，主要是解決因疫情原因門店周邊的市民需求。」據了解，65元的套餐內含番茄炒蛋、雞翅和白飯，另外附上一份粥和一顆柳橙。

▲海底撈便當採預訂制，在部分門市試行。（圖／翻攝大河網）

《大河報》報導，海底撈總部相關負責人表示，因疫情原因，該門店（門市）周邊上班族詢問是否可以提供快餐，加上門店受疫情影響客流量有一定下滑，為了方便市民就餐，海底撈有門店試水外賣盒飯，能夠最大限度滿足顧客的居家方便就餐需求。

對於外界傳言海底撈要進軍快餐市場，王亞瓊解釋，我們實行的是訂餐制，以員工餐的基礎上延伸，為了方便周邊上班族的就餐需要，「週一至週五相對比較多一些，每天大概有300份左右，週六、周日每天100份以內。」

海底撈相關負責人也強調，我們做的套餐形式有盒飯／麵、粥品及水果，價格在11至15元（人民幣，下同）左右，一開始每天僅準備三四十份，「這幾天顧客反饋很不錯，現在一天能賣個兩三百份左右，如果有的辦公室大家一起訂餐，數量比較多，從製作、打包、售賣，高峰期的時候大概需要7、8個員工，目前也都會提前準備好套餐，顧客隨買隨走，方便快捷。」

