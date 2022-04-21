小火鍋越來越貴！他好奇「到底誰在吃」　網揭熱賣關鍵：CP值超高

▲百元小火鍋平價味美，成為許多民眾的最愛。（示意圖／ETtoday資料照）



記者郭卉寧／綜合報導

台灣人愛吃火鍋，從路邊小店到高價鍋物都有，而百元小火鍋平價味美，成為許多人的最愛。不過，就有網友指出，小火鍋越來越貴，有些店的品質也跟著退步，讓他忍不住好奇，「小火鍋到底誰在吃？」貼文曝光後引起熱議，不少人紛紛點出熱賣關鍵。

原PO在PTT八卦板發文表示，近年來小火鍋越來越貴，不僅一餐就將近150元，連肉片、菜盤都越給越少，甚至火鍋料也給得很吝嗇，「只能白飯攪湯或沙茶醬把肚子塞飽，再吃兩球冰淇淋。」整體下來，讓他認為CP值不高，不如去吃自助餐，「我就問這種又貴又少的小火鍋到底誰在吃？為何經常客滿？」

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貼文發出後，吸引不少鄉民回應，「還不錯吃阿，為什麼不能吃」、「我家巷口的超級爆炸好吃」、「學生族群，學區一堆百元小火鍋店」、「我啊，去喝免費的飲料跟爆米花、冰淇淋」、「還好吧，不想吃這種也不見得有更便宜的」。

此外，也有網友解釋，比起自己煮火鍋或吃自助餐，小火鍋還是相對便宜，「你自己煮隨便超過那個價錢」、「自己煮火鍋更貴，不如外面買煮好的」、「自助餐隨便夾都破百，還真沒比較便宜」、「因為自助餐隨便都百元了，火鍋相對CP值高」。