瓦磘溝整治號角吹響　水質改善首戰告捷

▲水利局長宋德仁(右)手持兩種寶特瓶，展示經過礫間處理前後的水質，市長侯友宜專心聆聽。



圖、文／新北市政府提供

5月2日新北市長侯友宜視察瓦磘溝表示，自上任以來新北市多處長年沉痾積淹水熱點，至今已改善涵蓋13個行政區、50處積淹水點，針對中永和地區更是排除萬難，完成FG2期排水工程、改建永和1號、永和2號、安樂等3座抽水站，已有效改善中永和地區積淹水問題。

市長接著說，另為增加保護標準，目前正辦理永和國光路49巷排水改善工程、福和國中透水保水工程，以達到市民「安居」的目標，針對中永和的母親之河「瓦磘溝」，除防洪的考量外，更要改善瓦磘溝的髒臭，讓市民可以更親近瓦磘溝，達到「樂水」的目標。

▲新北市多處長年沉痾積淹水熱點，至今已改善涵蓋13個行政區、50處積淹水點。

瓦磘溝貫穿新北中和、永和，是南勢角溪的主要支流之一，早年更是新北新店及雙和地區的交通運輸重要水道，民眾可以在河邊捕魚抓蝦，但隨著都市化發展，僅剩市區排水防洪功能，而沿線多是人口密集處，污水下水道系統設置前，攤商、民生用水都流入瓦磘溝，經年累月的淤泥產生惡臭，成為眾所皆知的「臭水溝」。

水利局長宋德仁說，瓦磘溝的功能除既有排水外，隨著時代進步，更要「清」及「親」，讓居民得以親近，成為生活的一部分，水利局工作團隊多管齊下努力，陸續進行瓦磘溝整治工程，瓦磘溝整治第一階段「瓦磘溝河道水質及景觀改善工程」已於111年3月完成，在瓦磘溝南工路32巷底設置礫間曝氣處理場，以礫間接觸法淨化水質，對污染物進行攔截、過濾、吸著及生物分解等方式使水質達到淨化效果，透過礫間淨化將水體進一步過濾，預計每日可處理3,000噸的污水，降低百分之70以上之污染物質，處理完之放流水可放回河道進行補水，減輕河川污染負荷。

▲ 瓦磘溝礫間曝氣槽施工中正在回填卵礫石。





▲瓦磘溝礫間曝氣槽卵礫石回填完成。



第二階段增設瓦磘溝抽水站機組降低潮汐水位影響、第三階段以保持原有生態之工法，進行溝渠渠底改善，加速水流流速及上游清水引入，已陸續發包施工作業，致力於推動2年不發臭的目標，持續配合現地條件推動相關改善作業並持續滾動式調整，藉以提升瓦磘溝河道水流水質。

水利局表示景觀生態也是本案工程著重目標，礫間曝氣處理場地面層設置生態花卉公園，考量鄰接的岸邊綠帶空間，營造生態花園提供昆蟲蝴蝶及鳥類等生存棲地，保留現地原有的青蛙棲息地，設置青蛙生態池提供青蛙活動的空間，並增設平台提供民眾觀察的地方，增加更多的親水休憩空間，行塑成優質的生態環境教育自然教室。

▲瓦磘溝礫間地面上種植蜜源植物營造友善生態環境。

▲瓦磘溝礫間地面上親水設施即將開放使用。

▲保留原有青蛙棲息地增設青蛙池觀察平台。

為提供市民遊憩散步及遊樂休閒好去處，水利局不斷努力冀期升級為兼具防洪減災、休閒遊憩、自然生態、人文歷史、文化創意的水岸空間，持續朝新北市「六水」治理之「水育樂」「水生態」目標前進，以符合中和、永和地區民眾期待。

▲瓦磘溝河道第三階段正進行溝渠渠底改善。

▲瓦磘溝礫間曝氣槽施工前基地樣貌。