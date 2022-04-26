畫面曝光！十分瀑布旁男女「野外連結」　網：不去賓館怕留足跡？

記者郭世賢／新北報導

新北市平溪區知名的十分瀑布風景區，本月某日有遊客目擊1對男女在光天化日之下，竟在風景區觀瀑吊橋下進行人與人的連結「打野砲」，年輕長髮女子還不時東張西望，相當緊張，貼在身後的男子，則是動作相當猴急。遊客目擊見狀，嚇得尷尬不知所措，直呼「實在太離譜了」。

▲一對男女公然在十分瀑布公園「打野砲」。

十分瀑布公園位在基隆河的主流上，屬於垂簾型瀑布，被稱為台灣的尼加拉瓜大瀑布，沒想到被眼尖遊客發現，竟然有一對男女公然「打野砲」，男女拉下褲頭進行「人與人的連結」，遊客覺得很尷尬，有人立刻拿起手機錄影存證。

當地民眾說，平溪地區民風純樸，生平還是第一次聽到，這麼離譜的事情，這對男女在光天化日之下，在人來人往的風景區內，卻肆無忌憚「打野砲」，難怪會引起公憤。

還有民眾開玩笑表示，有可能是疫情關係，擔心實名制到汽車旅館辦事，會讓足跡曝光，所以乾脆就在野外進行連結，一來可以隱匿足跡，不會有染疫隱憂，還省下一筆休息費用，何樂不為。

瑞芳警分局十分派出所蔡政達所長表示，目前尚未接獲民眾報案，後續警方將加強巡視該處所周邊，由於景點周邊常有人潮，民眾若有猥褻行為，可能觸犯刑法妨害風化罪，請民眾勿以身試法。

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