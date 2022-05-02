宜蘭+397！校園爆增65確診　縣運開閉幕及趣味競賽取消

▲宜蘭疫情嚴峻，2日校園爆增65確診，縣運開閉幕及趣味競賽取消。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭2日新增397確診，其中校園爆增65人，新增確診學生數61人、教職員工4人，全校停課增9校、部分班級停課增蘭陽女中等13校。對於疫情延燒，縣長林姿妙宣布，縣運開閉幕及趣味競賽，因人潮易聚集，基於防疫，因此取消。

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中央2日宣布宜蘭縣新增397名確診個案，宜蘭衛生局表示，學校部分，2日新增確診學生數61人、教職員工4人，新增全校停課爲金岳國小、永樂國小、同樂國小、新生國小、南山國小、大福國小、同樂國小附設幼兒園、礁溪鄉立幼兒園、碧候國小附設幼兒園等9校。

另，新增部分班級停課為蘭陽女中、冬山國中、三星國中、文化國中、北成國小、成功國小、三民國小、頭城國小附設幼兒園、私立菩提幼兒園、大湖幼兒園、凱旋國小附設幼兒園、宜蘭縣育英非營利幼兒園、私立博愛幼兒園等13校，至今受影響學校共125校，357位學生、23位教職員確診。

而2日宜蘭新增的確診個案中，南澳鄉部分新增8人確診，目前正在疫調中；另部分個案已完成疫調，衛生局提醒民眾，目前疫情仍然嚴峻，請務必落實戴口罩、勤洗手等防疫措施，才能降低感染風險。

縣長林姿妙表示，考量疫情嚴峻，今年「宜蘭縣運動會開幕、閉幕典禮及趣味競賽」取消辦理，但賽事部分照常舉行；同時，也請縣民做好各項防疫措施，守護自己和他人健康。