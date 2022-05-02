新進僑生沒有健保卡不能買快篩　童振源：先發確診者6000元慰問金

▲僑務委員會委員長童振源。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，無黨籍立委林昶佐2日表示，新入學的僑生沒有健保卡，不管是進行PCR採檢或購買快篩試劑，都會有空窗期的問題，僑委會委員長童振源說明，僑委會已經跟衛福部及各級學校討論，希望未來有更好的方式協助，現在會先發給確診者6000元的慰問金。

立法院外交及國防委員會2日邀請童振源列席報告業務概況，並備質詢。林昶佐質詢時指出，最近有僑生向他的辦公室反應，新入學的僑生沒有健保卡，不管是進行PCR採檢、最近開始推行的家用快篩實名制都有空窗期，詢問這些空窗期的學生要怎麼處理。

童振源說明，目前確實僑生進來6個月之後，才能夠享有參加健保的身份，所以僑委會有先提供僑保，確保僑生在遇到醫療方面需求可能的協助，當然在過程中還是有些不足，不過若是發生重大問題或危難，僑委會將提供額外的救助金協助。

童振源指出，這次進來的僑生有不少人確診，「以目前大概進來700多人，有6、70人確診」，僑委會都會先提供相關協助，包括用印尼文、越南文打電話給當事者，希望他們能夠比較安心，「事實上沒有太大問題，但他心裡面可能恐慌」。

童振源也說，僑委會將先給確診者6000元的慰問金，「希望能夠安撫他，讓他覺得不用擔心，都有國家照顧」。有關快篩試劑的問題，他也請同仁跟衛福部討論，未來是否能夠有更好的方式，當然也要跟學校溝通，「畢竟他們可能還沒有身份，這部分還要等溝通結果」。