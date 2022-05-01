連4天破萬！前台大醫「點名2縣市」考慮快篩陽＝確診

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連4天破萬！林氏璧「點名2縣市」考慮快篩陽＝確診

▲▼新北市立聯合醫院板橋院區急診室外設立快篩站,有民眾穿著便利雨衣前來篩檢,篩檢站 。（圖／記者李毓康攝）

▲中央公佈全台採檢陽性率為9.63%，其中雙北皆破10%。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

本土確診數連4天破萬例，指揮中心今日也公佈全台採檢陽性率，平均為9.63%，各縣市有高有低。前台大感染科醫師林氏璧直言，盛行率高的縣市，可能和尚低的縣市要有不同防疫作為，他認為一旦陽性率超過10%皆可考慮實行「快篩陽直接視為確診」，從中央公佈數據看來，台北市、新北市皆高於全國平均值。

林氏璧30日才提到，PCR單日陽性率已經近20%，而陽性率升高也意味著檢測做得不夠外，病毒也在社區愈來愈盛行。他指出，在盛行率很高的狀況下，加上有症狀時，快篩的準確度高，偽陽性機率不大，因此他個人「贊成快篩陽性視同確診」，前提是要有配套，且在高流行縣市執行即可。

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林氏璧今日又在疫情記者會後發文，「正想許願想看各縣市PCR陽性率，指揮中心就公布了。」他認為這應該要即時公佈，且每個縣市記者會時都要公佈，做圖看趨勢。在PCR量能卡住時，檯面上確診人數已無法反映真實的盛行率，因此配合採檢數、陽性率來判斷流行趨勢很重要。

▼指揮中心5/1公布各縣市近7日採檢陽性率平均值。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心5/1公布各縣市近7日(4.23-29)採檢陽性率平均值。（圖／指揮中心提供）

他認為，在盛行率高縣市，與尚低的縣市需有不同防疫作為，「比方昨天討論的快篩陽直接視為確診。我認為一旦陽性率超過10%皆可考慮實行。」以中央今日公佈本土疫情全國採檢陽性率，平均為9.63%，其中，台北市14.78%、新北市21.98%，這兩市陽性率高於全國平均值。

林氏璧也透露，自己明顯感覺到雙北內用民眾變少，好市多人潮稍少但不明顯，調查詢問，「大家覺得餐廳內用和賣場，人有變少嗎？」不少網友憂心回報，「嘉義市的各家名店，高朋滿座＋排隊人龍，尤其連假期間更為嚴重」、「我覺得家附近（東區）燒烤店的人潮還是很多呀！」、「雙北一般餐廳有減少，但頂級餐廳一樣是滿滿滿」、「結果北部人跑來中南部內用」、「宜蘭正常，遊客很多」。

也有網友認為，「內用整體來說是有變少，但仍然要看餐廳受歡迎程度而有區別～」、「雙北內用真的明顯變少」、「這幾天台中假日內用，人潮少一半」、「有，平常很難訂的餐廳現在都有位子了」、「北市大安區平日用餐明顯變少，快包場了」。

指揮官陳時中指出，全國陽性率9.63%，在採檢陽性率算是高的，接下來會持續增設相關篩檢站，提升篩檢量能，要呼籲民眾不要擠到急診室，盡量利用一般採檢站，快篩陽性後，再去做PCR採檢。

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