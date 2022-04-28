「夜店嗨完」確診！他護航「只是衰了點」嗆：2年誰沒內用過

▲男網友認為，去夜店的人沒有做錯任何事。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

本土疫情連日破千，指揮官陳時中昨（27日）坦言，今（28日）單日確診人數會破萬。然而在這疫情敏感時刻，仍有人去夜店、唱KTV等，觸動大眾對疫情的敏感神經。對此有男網友聲援，「只是去夜店的人衰一點中獎了。」結果一番言論引來砲轟。

原PO在Dcard表示，越來越多人在網路上攻擊去夜店的人，但誰想確診呢，該打的3劑疫苗都打了，大家也都遵循防政府的疫規定。因此原PO認為，他們並沒有做錯任何事。

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原PO說，「疫情都那麼久了，防疫多少都有點疲憊，總不可能永遠都活在恐懼裡吧，而疫情的這2年來，誰沒在餐廳內用？誰沒拿下口罩過？只是去夜店的人衰一點中獎了。」他指出，的確，夜店的風險高了點，但這也是他們要承擔的風險，不管是隔離甚至是後遺症，確診者都是最痛苦的，都大學了，請大家不要再那麼無聊去公審別人。

貼文一出引發論戰，網友紛紛留言「夜店又不是非去不可，知道有染疫風險還去，結果真的確診了那就活該被噴」、「我覺得被他們傳染的人比較衰」、「他們承擔的風險直接無情轉移到我們身上欸」、「前幾天疫情升溫，還去夜店是破腦吧」、「到底什麼無腦護航」。

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