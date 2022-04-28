為搶買快篩劑！她驚見老人暴衝過馬路...嘆：像移動式神主牌

▲快篩實名制上路第一天出現排隊人潮。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社）

圖文／CTWANT

快篩實名制今（28日）正式上路，卻在開賣短短一個多小時後出現大當機，讓前來搶買的民眾怨聲載道，還有位護理師在臉書Po文感嘆，表示她看到老人們為了搶排隊，竟不惜闖紅燈穿越馬路，嚇得她直呼：「就算搶到了也沒命用好嗎？」

原Po在臉書社團「爆廢公社」曬出民眾搶買快篩試劑的長長隊伍，表示：「剛路過某家藥局前面被這個人潮嚇到，原來是為了排快篩劑，還有老人為了搶排隊，暴衝沒看來車，就闖紅燈用跑的穿越馬路，就算搶到了也沒命用了好嗎？」認為這些貪快搶買快篩的老人跟「移動式神主牌」沒兩樣。

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這篇文章曝光後，網友們紛紛搖頭，「他們就愛擠沙丁魚，沒擠就好像沒存在感白活一樣」、「就怕老人家暴衝了，結果發現今天不能買，反而變爆氣了」、「本來沒中獎，跑去排隊反而中獎」；不過也有網友指出，「你真以為老人是都為了自己去排嗎？一堆都是為了不出門的家人去排的」。

此外，家用快篩實名制為身分證字號尾數分流，每周一、三、五開放單號購買，二、四、六開放雙號，週日則不限制，但要注意的是，雖然購買對象沒有年齡限制且可代購，不過「排隊時限制一人一卡」。

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