結婚當天沒做PCR！新郎蹲門口「看婚禮直播」　網看傻：結了個寂寞

▲新疆一名新郎因當天沒有做核酸檢測，無法進到婚禮會場。（圖／翻攝星視頻）

圖文／CTWANT

世界各國都受到新冠肺炎疫情影響，不少場所在進出時都需出示疫苗接種證明，或是核酸檢測（PCR）陰性證明。大陸新疆一對新人舉辦婚禮，新郎因當天沒有做核酸檢測，無法進到婚禮會場，只能蹲在酒店門口外看自己婚禮的直播。

綜合陸媒報導，事發於4月26日，新疆烏魯木齊一對新人舉辦婚禮，結婚當天新郎因為沒做核酸檢測，無法進入會場，只能蹲在酒店門口看自己婚禮的直播；新人好友蒲先生表示，酒店臨時通知要前一天的核酸，新郎得知後趕緊去做，但因等結果的時間太長，賓客又已經到場，只能靠著新娘撐場，先把婚禮儀式辦完；後來新郎終於拿到了核酸檢測結果，也和新娘補辦了儀式。

消息曝光後，網友紛紛留言表示「太離譜了」、「結了個寂寞」、「酒店有責任，應該提前通知新人的」、「這個婚能不能說結了個寂寞」、「這小哥哥……真是佩服」、「這一輩子記憶深刻」；不過也有人認為，應該是新郎自己忘記去做核酸，不然為什麼新娘能進到會場內，「酒店做得對，只能怪新郎自己不上心」、「自己的婚禮自己不提前核酸」、「賓客和新娘都能進去，為什麼他不能？他還很開心。」

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