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「確診自主回報疫調」今上線！收到簡訊5步驟就完成　QA教你怎麼填

▲▼手機,滑手機,上網,女子。（圖／達志影像／示意圖）

▲指揮中心5/1開始啟動確診者自主回報系統，確診民眾收到簡訊即可填寫相關資訊。（圖／達志影像／示意圖）

記者張乃文／整理報導

國內新冠本土確診個案大增，也造成各縣市政府疫調的人力調度困難，中央流行疫情指揮中心宣布，從今天（5/1）開始啟動「確診個案自主回報疫調系統」，採檢陽性之後，就會依照民眾採檢留存手機發送簡訊，點入網址就可進入系統填寫，總計有4大題，詳細流程《ETtoday新聞雲》整理QA讓大家清楚掌握。

Q1：自主回報疫調系統是什麼？每個人都要填嗎？

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A：民眾PCR確診後，為免各縣市政府疫調的人力調度困難，請確診者以該系統「主動回報密切接觸者資料」，內容包括個人基本資料、檢驗日期、密切接觸者及身體狀況調查。

Q2：確診後要怎麼獲得系統？

A：指揮中心發言人莊人祥表示，民眾到醫院或採檢站採檢時，醫院會請採檢者留下手機號碼，留存後，PCR確認為陽性，資料就會藉由健保署傳到疾管署系統，疾管署利用手機用簡訊方式通知。疫調系統網址為「https://bbs.cdc.gov.tw/」。

Q3：進入系統後全部都要填寫嗎？

A：STEP①首先會先請民眾確認個人資料，填寫身分證字號或居留證後六碼驗證，請民眾一定要核對清楚隱碼資料與個人資訊是否相符。

STEP②接著會有個人資料蒐集告知事項，詳讀後可繼續填答，下一步觀察自身健康狀況，若有相關症狀則需聯繫當地衛生局人員。

STEP③在系統中會詢問民眾身體狀況，是否為「孕婦、接受血液透析或65歲以上獨居長輩」。

STEP④填寫個人詳細資料，包括手機號碼、居住地、個人職業或身分別、就學地或工作地、指定訊息代收人或法定代理人，因確診者可能是孩子沒有手機可填寫，若有問題，衛生局會同步通知此人。

STEP⑤完成上述資料填寫後，代表完成疫調，此時同步聯繫密切接觸者，做好居家隔離或自主防疫。

Q4：要怎麼確認是不是疾管署發的簡訊？會不會是詐騙？

A：PCR篩檢陽性後，疾管署利用手機用簡訊方式通知。疫調系統網址為「https://bbs.cdc.gov.tw/」。發送簡訊門號就是「0911-514-588」；發送內容：「您是COVID-19確診個案，請前往自主回報系統網站，並核對個人資料後，主動回報密切接觸者資料，並通知您工作或就學的聯絡窗口，謝謝您」。

Q5：填完自主疫調回報後，還要做什麼？

A：系統中會提醒大家，需要居家隔離相關的守則，並在確診後到台灣社交距離APP，上傳隨機ID，可讓接觸者收到相關訊息。

指揮中心指揮官陳時中也提醒大家，過去也有資料錯誤時，讓整體行政程序增加很多，也會導致確診疫調居家隔離單或後續診療安排減慢，因此在填單時務必留意相關訊息的正確與否。

▲▼確診個案自主回報疫調系統填報流程。（圖／指揮中心提供）

▲▼確診個案自主回報疫調系統填報流程。（圖／指揮中心提供）

▲▼確診個案自主回報疫調系統填報流程。（圖／指揮中心提供）

▲▼確診個案自主回報疫調系統填報流程。（圖／指揮中心提供）

▲▼確診個案自主回報疫調系統填報流程。（圖／指揮中心提供）

▲確診個案自主回報疫調系統填報流程。（圖／指揮中心提供）

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