連勝文嗆與病毒共存是政治考量　蘇貞昌：台灣不會像中國粗暴封城

▲行政院長蘇貞昌1日上午出席「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」擴大防疫會議。（圖／記者黃國霖攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨副主席連勝文日前批評，在沒有事先部署及縝密規劃的情況下，當權者在極短的時間內即決定台灣要與病毒共存，其出發點是政治考量。行政院長蘇貞昌1日表示，台灣的防疫成績舉世稱讚，不會像中國粗暴地鎖國、封城，也沒有像有些國家，「因為整個已經沒有辦法，也就共存」。

連勝文上月30日在臉書表示，台灣在沒有事先部署及縝密規劃的情況下，當權者在極短的時間之內即決定台灣要與病毒共存，所以才會發生沒疫苗、沒篩劑甚至沒病床的糟糕情況，而民進黨大官叫大家凡事「自主應變」，感覺上就是要大家自生自滅，這真是充滿諷刺意味的一句話。

蘇貞昌1日上午在衛福部長陳時中、教育部長潘文忠等人的陪同下，出席「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」擴大防疫會議。蘇貞昌會前受訪時表示，台灣因為全體國人同胞的合作，並且在指揮中心的規範指引下，防疫的成績舉世稱讚，同時也保全體國人的平安。

蘇貞昌強調，台灣不會像中國這樣粗暴地鎖國、封城，也沒有像有些國家，「因為整個已經沒有辦法，也就共存」，而是一步一步地，有計畫地、有節奏地走到這裡，而且國人同胞、大家也都做得蠻好的。

蘇貞昌指出，政府所有的作業方式，都是經過專家縝密地討論，指揮官陳時中帶動所有防疫團隊，尤其是第一線的醫護人員、公衛專家及行政工作同仁，大家一起配合，有時候也會逐步地就各種情況調整。

蘇貞昌說明，至於什麼時候、要怎麼做，還有怎麼樣的藥物、怎麼使用等，這都是很專業的事情，一方面要尊重專家縝密地評估及應對，同時陳時中也會斟酌全盤情況，適時地向國人同胞宣布，請大家一起配合。

蘇貞昌也說，平常每個禮拜在行政院都有擴大防疫會議，因為自己已經在外面跑3天行程，所以他今天回到台北之後，特別到指揮中心給所有同仁加油打氣，「大家休息的假日，他們還在崗位上努力」，同時也要聽取各方面的作為，大家一起籌謀應對。