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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲拋「快篩陽=確診」被打槍　她曝實施時機：現在推會有憲法問題

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、蔡炳坤29日主持北市防疫記者會。（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

記者杜冠霖／台北報導

疫情持續延燒，台北市長柯文哲拋出「快篩陽性視同確診」。對此，北市議員苗博雅1日表示，為減輕醫療體系負擔，未來確實可能走向「快篩陽性」也是確診，但若「確診者與接觸者要強制隔離3～10天」的政策沒有改變，只用快篩作為確診標準，會有憲法問題，「如果未來強制隔離政策取消，改為建議，那確診標準就可以從PCR改成快篩。」


對於柯文哲拋出「快篩陽＝確診」說法，防疫指揮官陳時中認為時機未到。而苗博雅提3點結論，包含：

一、現在的規定不是這樣。

二、未來很有可能改成這樣，我也支持這個改變方向。

三、但需要配套措施，待疫情走到「確診不再強制隔離」的階段，一併採行。

苗博雅表示，自己質詢柯文哲時曾問：依照現在的規定，民眾自行快篩陽性時，如何處理？柯文哲回答「快篩陽性就是確診」是答非所問。但為減輕醫療體系負擔，未來很可能會走向「快篩陽性」也是確診標準。參考外國經驗也是如此。

苗博雅解釋，很多人說：既然未來都要這樣做，為何不現在就做？現在就改「快篩陽=確診」問題不就馬上解決了？原因很簡單：現在的「確診」和「強制隔離」是綁在一起的。

苗博雅指出，現在的強制隔離，是確診者10天、密切接觸者3天必須足不出戶，單獨隔離。必要時還會強制收容到指定處所。是強度非常高的人身自由限制。如果以「快篩」作為依據，政府很容易被挑戰合憲性的問題。

對於「快篩陽=確診」的做法，苗博雅表示，白話講，政府會被質疑：憑什麼以準度只有85%～97%不等的快篩作為關10天的依據？而且這樣的質疑在法庭上是很有可能成立的。因為99%以上準確的PCR技術，更適合當成強制人民隔離10天的依據。

苗博雅指出，若「確診者與接觸者要強制隔離3～10天」的政策沒有改變，只用快篩作為確診標準，會有憲法問題。但隨著感染比例升高，未來很有可能朝向「縮短強制隔離天數」甚至「取消強制隔離」的方向走。

對於「快篩陽=確診」的推動時機，苗博雅表示，如果未來強制隔離政策取消，改為建議，就像流感建議多喝水多休息勤洗手戴口罩一樣、沒有罰則，那確診標準就可以從PCR改成快篩。道理就是這樣，並不複雜，很容易理解。未來的走向也不需政治人物天天搞預言，「台灣人民需要的是做事的實業家，不需要預言家。」

苗博雅指出，隨著疫情度過高峰，隔離管制逐漸解除，用快篩陽性作為輕症確診標準，把醫療院所量能保留給中重症和其他患者，都是可預期的走向。

苗博雅表示，地方政府只要按部就班把事情做好，放下身段把轄區內從教學醫院到基層診所的力量整合起來，廣設醫院之外的社區PCR採檢站，讓快篩陽性的患者不要外溢到醫院急診，就可望即時有效紓解聯醫、萬芳、關渡採檢站和各大醫院急診的壓力。這才是臺北市政府該辦的正事。

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