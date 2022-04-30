真的有「類火車」！　網見上車現場照酸爆：到底要多搞笑

▲台鐵勞動節表定列車停駛。（圖／記者呂佳賢攝）

記者邱晟軒／綜合報導

台鐵5月1日表定列車全面停駛，交通部以「類火車」應變。對此，有網友今（30日）目睹「類火車」真實面貌後，傻眼直呼「一開始我真的以為是玩笑話而已！」貼文曝光引發不少民眾一面倒酸爆，「客運就客運，搞一堆怪名詞」、「類交通部想出來的類點子」。

因應台鐵五一勞動節表定列車全面停駛，交通部公路總局開行12條類火車臨時路線，包括西部地區6條、東部地區3條、南迴線3條，停靠36站，總計開行716班次，可提供28,640 座位運能。短途以公路、市區客運及「類火車」的遊覽車方式為主要接駁，長途以高鐵疏運為主。民眾出門前先上台鐵網站「五一勞動節應變計劃專區」查詢相關轉乘資訊，以獲得最便捷的交通資訊。

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▲五一勞動節不加班「類火車」上路，引發網友熱烈討論 。（圖／翻攝爆廢公社）

然而，有網友今在臉書社團《爆廢公社》貼出照片，只見2名工作人員在遊覽車前平舉紅布條，上頭寫著「類火車乘車處」六個大字，顯然是因應此次台鐵5月1日不加班停駛的疏運措施。不過，對於「類火車」一詞真實出現在街上，原PO也驚呼「講真的！一開始我真的以為是玩笑話而已」。

貼文曝光後，引發許多網友熱烈討論「這不是叫遊覽車嗎？」、「議員呱吉怎麼看這新名詞」、「治標不治本，現在類火車下次類客運」、「這是可開在鐵道上的遊覽車」、「類民主下的類火車！有創意的類國家」、「其實我很不解為什麼不說是接駁車就好」。

▲「類火車」引發網友熱烈討論。（圖／翻攝爆廢公社）

其中，不少網友傻眼回應，「客運就客運，搞一堆怪名詞，真是頭腦有問題」、「普篩就普篩！遊覽車就遊覽車！到底在類什麼呢」、「類交通部想出來的類點子」、「叫接駁巴士還比較正常」、「未來沒有遊覽車，只有類火車」。

針對「類火車」爭議，網紅視網膜日前也在個人Instagram限時動態發文吐槽，「我每看到一次『類火車』這3個字，就全身都覺得尷尬一次，接駁車就接駁車，類什麼類火車啦！」

▼視網膜嗆「類火車」。（圖／翻攝自Instagram／視網膜Retina）