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因應5／1列車停駛　交通部視察台南類火車規劃與整備

▲因應5月1日台鐵列車全面停駛，交通部公路總局副局長黃運貴30日視察台南地區類火車現場規劃與整備情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲因應5月1日台鐵列車全面停駛，交通部公路總局副局長黃運貴30日視察台南地區類火車現場規劃與整備情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

交通部公路總局副局長黃運貴30日視察台南地區類火車現場規劃與整備情形，並由嘉義區監理所所長黃萬益、台南市政府公運處處長吳俁之與台南監理站站長李再成現場陪同。

▲因應5月1日台鐵列車全面停駛，交通部公路總局副局長黃運貴30日視察台南地區類火車現場規劃與整備情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲因應5月1日台鐵列車全面停駛，交通部公路總局副局長黃運貴30日視察台南地區類火車現場規劃與整備情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

副局長黃運貴指出，因應5月1日（星期日）台鐵列車全面停駛，為確保交通運輸及旅客行程不中斷，替代運輸方案由中央與地方合作，嘉義區監理所與台南監理站已分別成立應變中心，並密切與市府公運處建立橫向聯繫機制，確保交通不停擺，希望將民眾交通影響程度降到最低，讓台南地區民眾可以放心、安心，免擔心過連假。

嘉義區監理所所長黃萬益表示，5月1日當天已派員至台南火車站、高鐵台南站（沙崙火車站）、台南轉運站、永康火車站、中洲火車站及保安火車站等進駐各大火車站或轉運站來服務旅客，台南市公共運輸處也會派員參與支援，提供民眾轉乘資訊等，確保台南市境內之交通服務不中斷。

以下提供台南地區因應5月1日台鐵停駛替代運輸（僅5月1日當天行駛）懶人包：一、台南地區類火車：分別有「後壁—善化」、「善化—台南」兩條路線，營運時間為上午6時至晚上10時，每20至30分鐘一班車，沿途停靠後壁、新營、柳營、林鳳營、隆田、善化、永康、新市、台南等火車站，請民眾至台鐵車站購票或刷卡後上車搭乘。

二、台南高鐵接駁車：營運時間為上午5時30分至晚上11時30分，每20至30分鐘一班車，沿途停靠台南火車站、保安火車站、仁德火車站、中洲火車站、長榮大學火車站及高鐵台南站（沙崙火車站）等站。

三、高雄客運8046支線：營運時間為上午5時30分至晚上11時30分，每30分鐘一班車，沿途停靠台南火車站、大湖火車站、路竹火車站（南路竹站）、岡山火車站及捷運南岡山站等站，途中亦可轉乘至保安火車站、仁德火車站及中洲火車站，另建議往高雄民眾至南岡山站轉搭捷運南下。

▲因應5月1日台鐵列車全面停駛，交通部公路總局副局長黃運貴30日視察台南地區類火車現場規劃與整備情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南監理站站長李再成指出，民眾也可利用原有之高鐵系統、市區客運及國道客運另外，亦可多加利用統聯客運、和欣客運國道客運的「短端售票」往來台南—麻豆、台南—新營之間，也建議民眾可下載使用「公路客運ibus APP」及「大台南公車APP」，即時掌握省道交通資訊，於行前、行程中瞭解相關路況，作為路線規劃或改道之參考。最後提醒大家，近期疫情嚴峻，外出請做好自身防疫工作，即可安心使用公共運輸工具，歡迎大家善加利用。

5月1日台鐵不加班全面停駛衝擊公共運輸，台南市政府已做好準備，請市民不用擔心，市府採取「協調整合替代運輸」和「大台南公車長途路線增班」兩大策略因應，台南市政府要求交通部規劃類火車替代方案時，必須符合台南市民乘車權益，交通部允諾將開「後壁─善化」、「善化─台南」2條類火車替代路線，高鐵接駁車則機動加班，確保服務不斷鍊。

市長黃偉哲指示，交通局積極因應台鐵5月1日休假停駛所有班次列車的運輸衝擊，部署協調各項替代方案，日前交通部開會協調時，市府交通局主動規劃替代運輸提案呈報，要求確保台南市境內服務不中斷，並透過公路總局嘉義區監理所居中協調，獲得中央正面回應和協助。

▲▼ 。（圖／記者林東良攝）

交通局局長王銘德指出，本次市府應變策略分為2部份，第1是「協調整合替代運輸」，沿台鐵各車站接駁，因市府積極提案，已獲交通部承諾當天開出「後壁—善化」、「善化—台南」兩條「類火車」替代路線，另「台南—沙崙」由高鐵公司負責接駁，此三條路線運輸量能統合後，可替代台鐵原有服務。

王銘德表示，「後壁—善化」線編號為0975，停靠後壁、新營、柳營、林鳳營、隆田、善化等站；「善化—台南」線編號為0976，停靠善化、永康、新市、台南等站，兩條線都是自上午6時至晚上10時，每20-30分鐘一班車，雙向對開，此二條路線由台鐵出資，需至台鐵車站購票或刷卡後上車搭乘。

「台南—沙崙」線則為高鐵公司提供接駁之路線，停靠台南、保安、仁德、中洲、長榮大學、沙崙等站，採直達和各站停車模式混合發車，每20分鐘一班車。另拔林、南科兩處小站因未位於省道旁，市府將安排小黃待命，免費接駁至鄰近站點；大橋車站因已有市區公車5路、70路等多條路線服務，民眾可逕行改搭市區公車。

王銘德表示，第2項因應策略是「大台南公車長途路線增班」。因預期民眾南來北往可能轉搭其他交通工具，5月1日當天，大台南公車往返嘉義高鐵的「黃9」、「橘9」、「橘9-1」已安排增班；往返台南高鐵的「H31」、「H62」採機動加班；甫通車行駛國道的台南麻豆快線「橘13」、台南南科快線「橘14」也增班因應，總計約可增加960個座次，串連嘉義、台南兩個高鐵站和新營、麻豆、台南三大轉運站，提供縱貫台南市另一交通選擇。

此外，民眾也可利用統聯客運、和欣客運國道客運的「短端售票」往來台南—麻豆、台南—新營之間。亦可多加利用本市3大轉運站搭乘國道客運前往外縣市。

交王銘德指出，5月1日當天，市府交通局及嘉義區監理所將分別成立應變小組，聯手緊盯各項接駁作業順利實施，兩單位均會增派人手進駐各火車站協助民眾搭乘，期能將衝擊減到最低。另外，預期部份民眾將改為自行開車上路，大台南智慧交通中心也將隨時監控路況，即時調控應變並提供用路資訊。

交通局提醒搭車民眾，近期疫情升溫，市府除要求各接駁業者落實清消，也呼籲乘車應配合落實戴口罩、實聯制、禁飲食等措施。

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