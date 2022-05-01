災保法今上路！擴大納保增30萬人受惠　賴清德：感謝勞工為台灣打拼

▲《勞工職業災害保險及保護法》5月1日上路。（圖／嘉義縣政府提供）



記者杜冠霖／台北報導

今（1日）是五一勞動節，《勞工職業災害保險及保護法》也正式上路，內容包含擴大納保範圍、提高給付保障、多元加保管道等，預計增30萬人受惠，副總統賴清德指出，感謝勞工朋友為台灣打拚貢獻，讓國家不斷向前邁進，每一位勞工朋友，都是成就台灣經濟發展的重要力量。

賴清德指出，為了更完善照顧第一線勞工朋友們，去年蔡英文總統簽署的《勞工職業災害保險及保護法》，今天正式上路，要擴大保障勞動權益，提升勞動條件，法案內容包含：

擴大納保範圍：四人以下企業、登記有案單位勞工、家事移工皆強制納保，受益勞工達三十萬人。

提升給付保障：調整投保薪資的上下限，並調升傷病、失能、死亡保險給付水準，保障職業災害勞工、家屬給付權益。

多元加保管道：非強制納保對象，可利用網站或全國6000個便利超商簡便加保，讓工作者皆有管道獲得職業災害保險保障。

賴清德表示，政府也連續六年調升基本工資、增加勞工的產檢假天數、提高育嬰留職停薪津貼補助，從各方面提升工作條件與勞動權益，「我們會持續努力讓勞工朋友們，獲得更多的福利照顧、更周延的權益保障。」