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南橫開通首日奇景！管制站緊急後拉26公里　寶來周邊塞成停車場

記者吳奕靖、林冠吟／高雄報導

南橫公路1日起正式全線通車！不少民眾為重溫美景，老早就在南橫紮營過夜，為的就是要搶頭香，一覽南橫之美，而上午7點正式通車後，附近部落周邊也湧入大量車潮，南橫公路瞬間變成大型停車場。而車友們原只要抵達梅山管制站再等待管制開放即可，但由於車流量瞬間湧入，公路總局也緊急將管制站後拉26公里，以紓解排隊車潮。

▲▼南橫公路開通首日塞爆。（圖／翻攝自各Line重機群組）

▲南橫公路開通首日塞爆，公路總局緊急將原梅山管制站後移26公里至寶來2橋。（圖／翻攝自各Line重機群組）

台20線高雄梅山口至台東向陽44公里路段，2009年自八八風災後中斷至今，已超過13個年頭無法繼續行駛。如今南橫公路經過13年的搶修，在5月1日上午7點起有條件開放通車，終於可以從天池進入台東，讓不少民眾想起那片記憶中的美景，深恐晚了就無法進去重溫年輕時的回憶，加上遇上連續假期，湧入的車流瞬間塞爆南橫公路。

對此，公路總局為因應瞬間湧入車流，將原訂在梅山的管制口緊急後拉26公里至寶來二橋，試圖紓解大量湧入南橫的車潮，讓不少車輛只好在寶來地區附近等待開通。

▲▼南橫公路開通塞爆，管制站緊急後拉26公里。（圖／翻攝自Google Maps）

▲南橫公路開通塞爆，管制站從梅山口緊急後拉26公里到寶來2號橋。（圖／翻攝自Google Maps）

▲▼南橫公路開通首日塞爆。（圖／翻攝自各Line重機群組）

▲南橫公路開通首日塞爆。（圖／翻攝自各Line重機群組）

其中，由於梅蘭加油站為南橫公路最後一個加油站，也湧現大批車流進場排隊，為此梅蘭加油站更因此提早半小時營業，附近的便利商店，更是被一早前來等待遊客們掃空貨架。

▲▼南橫公路開通首日塞爆。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲南橫公路開通首日塞爆，民眾掃空超商貨架。（圖／記者吳奕靖翻攝）

面對大量湧入車潮，公路總局也繃緊神經，持續監測車流狀況，目前仍僅開放汽機車、5噸以下小貨車和9人座以下小客車，自行車與行人暫不開放。

公路總局表示，南橫公路地質脆弱、水文複雜，未來路段預防性封閉可能是常態，後續能否順利長期通車，還需要靠路基與邊坡穩定程度來看。

▲▼南橫公路開通首日塞爆。（圖／翻攝自各Line重機群組）

▲南橫公路美景。（圖／翻攝自各Line重機群組）

此外，為避免過量人車衝擊環境，目前通行時段為上午7點至下午2點，下午5點梅山口至向陽路段全線淨空。而公路總局也將會梅山口管制哨加派保全，若車輛太多，將採取滾動式道路管制措施；如若有壅塞情形，也將以「慢進快出」的策略應對，要求車輛緩慢進入、減少在區間路段逗留的情形。

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