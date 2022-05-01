狂男連偷北捷4個垃圾桶！「隱型斗蓬」破功落網　動機讓人傻眼

記者張君豪／台北報導

台北市捷運站體居然發生連續垃圾桶竊盜案，由於捷運站不銹鋼垃圾桶之前從未失竊，且遭竊垃圾桶的站體相當分散，警方調閱監視器研判、犯嫌繼續犯案機率很高，捷運警察隊立即加強巡查警力，在案發24小時內，於17日傍晚17時、順利在捷運市政府站查獲李姓犯嫌（46歲），當時李嫌帶著塑膠袋裝贓物垃圾桶，當場遭逮捕人贓俱獲。

▲李嫌涉嫌偷竊台北市捷運包含市府站等3捷運站4個鋼製垃圾桶，警方隔天將他逮捕歸案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲李嫌涉嫌偷竊台北市捷運包含市府站等3捷運站4個鋼製垃圾桶，警方隔天將他逮捕歸案。（圖／記者張君豪翻攝）

捷運警察隊表示：北捷公司清潔人員4月16日發現捷運市政府站、小南門站等男廁內，總計有3個不鏽鋼垃圾桶不翼而飛，捷警隊獲報後向捷運行控中心調閱相關站體出入口、月臺、電扶梯、過濾數十支監視器畫面，果然發現1名男子手拿大型黑色塑膠袋進入廁所，不久便提著疑似裝有桶狀物品的袋子離開。

▲李嫌涉嫌偷竊台北市捷運包含市府站等3捷運站4個鋼製垃圾桶，警方隔天將他逮捕歸案。（圖／記者張君豪翻攝）

捷警隊分析2起案件之嫌犯穿著特徵、使用票證資料，研判該男繼續犯案機率很高，立刻把犯案影像通報各分隊巡邏警網，加強辨識盤查；果不其然在17日17時，捷警第三分隊巡邏員警曾國隆、陳上任行經市政府站時，發現疑似犯嫌蹤跡，當場查獲準備出站的李男、並在他手上發現李男在捷運行天宮站所竊取的垃圾桶，經調查犯嫌計竊取小南門站、市政府站及行天宮站垃圾桶4個，警詢後全案依涉嫌竊盜罪嫌，移送中山分局續辦。

捷運警察隊呼籲通勤民眾，若在捷運系統發現可疑人、事、物，可立即通知捷運站務人員或保全，李嫌落網後則向警方表示，他因為刺激好玩，才會想偷竊捷運站內的男廁不銹鋼製垃圾桶，得手後已丟棄，並未轉賣變現，北捷公司將依垃圾桶造價每個1437元新台幣，向李嫌求償5748元財損。

【相關新聞】

►獨／上班7天就滾上床！牙醫偷吃慘遇暴力小三 帶傷返家是日常

►獨／正妹小三苦等4年變臃腫大媽 牙醫疏離力護正宮慘淪刀下魂



►小三狠殺牙醫相驗出爐！身藏雙刀狂刺胸腹 割斷主動脈放血奪命

