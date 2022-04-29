會考壓力大拼過頭出門晃晃　少年騎單車40公里散心唸書卻迷路

記者吳世龍／高雄報導

高雄市一名陳姓少年因國中會考將近，自覺考試壓力過大，便獨自一人從鼓山區住家騎單車外出散心，順便換個環境k書，不料因不熟悉路況，騎了3個多小時後，竟迷途在40多公里外的旗山區，巡邏員警一查，發現少年已經被家人通報協尋，立刻帶回派出所安置並通知家屬前來帶回，結束一場虛驚。

▲▼一名住在鼓山區的陳姓少年，因會考壓力過大，獨自一人騎單車外出散心，不料卻迷途在離家40公里外的旗山區，所幸被巡邏員警及時發現。（圖／記者吳世龍翻攝）

旗山分局建國派出所員警28日凌晨零時許，巡邏行經旗山區延平一路上的一家超商時，發現一名少年獨自趴坐在超商內看書，於是主動上前關心，沒想到經查後，發現陳姓少年竟然為通報協尋中的失蹤人口，立刻帶回派出所安置。

經了解，原來陳姓少年因國中會考日期將近，覺得考試壓力過大，於23日晚上9時許，獨自一人從鼓山區住家騎單車出門散心，沒想到因不熟悉路況，騎了3個多小時後，竟迷途在40多公里外的旗山區，加上當時身上未帶錢，而手機又沒電，無法聯繫父母，只好在超商休息區內，邊休息邊看書，打算等到天亮後再沿途問路返家。

陳姓少年的父母親接獲通知後，趕到派出所見到失蹤兒子，頻頻向警方致謝，還表示，兒子平時作息正常，但事發當晚，只見兒子騎車出門，卻遲遲未見他返家，撥打電話手機卻又關機，焦急不安下趕緊報案，十分感謝警方在短短1個小時內就尋獲兒子，但對於兒子竟然會騎單車，騎到離家40多公里外的旗山區感到訝異，所幸被巡邏的員警發現，才沒有發生意外。