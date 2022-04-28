大陸為內部紓壓而攻台？　陳明通勸對岸：努力拚經濟

▲國安局長陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國安局長陳明通28日表示，中共不放棄武力對台，從俄烏戰爭的經驗來看，如果為了要完成中華民族偉大的復興、紓解內部的壓力而攻打台灣，很難取得正當性及國際社會的支持，既然新冠肺炎疫情影響經濟、需要加緊努力，他奉勸中國大陸就去努力經濟。

立法院外交及國防委員會28日邀請陳明通、陸委會副主委李麗珍等人報告「中國近期疫情發展、社會維穩與政治影響」，並備質詢。民進黨立委趙天麟質詢時詢問，中國大陸在堅持要動態清零，即便在實質、理想上控制得當，在到達一定的壓力鍋之下，是否會透過製造軍事衝突紓解壓力。

陳明通回應，國安局都密切注意，過去也做過一些評估，因為中共不放棄武力對台，「中共對台可能的一些變數，紓解內部壓力是有些可能」，但是現在整體看起來，尤其以俄烏戰爭來講，中共要以紓解內部的壓力而攻打台灣，其實沒有任何正當性。

陳明通也說，中共也有可能覺得自己充分準備好了，為了完成中華民族偉大的復興，所以一定要拿下台灣，但是從這次俄烏戰爭的經驗來講，「以這種為名來攻擊別人的話，全世界沒有人能夠贊成這樣的論述、說法」。

陳明通認為，今天俄羅斯總統普丁遭受到全世界這麼大的壓力，不僅有很多國家反對他，即使有些國家只是保持中立，也沒有人敢公開出來力挺俄羅斯入侵烏克蘭。

陳明通強調，中共如果要用這種偉大的民族復興，或者為了解紓解內部壓力而攻打台灣，「這些很難取得正當性、國際社會的不反制你」，相信他們會有更大的思考，既然新冠肺炎疫情造成經濟受到影響、要加緊努力，「我也是勸他們就去努力吧」。

國安局在報告中指出，中國國家主席習近平布局20大延任情勢下，需要防疫成績推升執政聲勢，並當作「中國特色社會主義制度優勢」宣傳素材，鋪墊共黨統治正當性。

國安局表示，在疫情未獲絕對控制下，中共短期內難以大幅調整「清零」政策，並繼續面臨經濟發展與「清零」 政策的兩難困境，而各地官員迫於究責壓力，在「寧左勿右」心態下對防疫措施層層加碼， 將不斷積累官民、官商矛盾，使大陸政治、經濟、社會持續呈現高壓緊繃狀態。