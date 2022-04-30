　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

統測首日2322名考生啟用269間隔離試場　違規逾50件「這項最多」

▲▼統測今天登場，台科大提供隔離試場3間、防疫試場4間。（圖／台科大提供）

▲統測首日共啟用269間隔離試場，容納2322名考生。（圖／台科大提供）

記者許敏溶／台北報導

111學年度四技二專暨二技統一入學測驗第一天考試落幕，根據技專校院入學測驗中心統計，今（30日）下午共同科國文、英文科，缺考率分別為8.08％、8.28％，而今天並無重大違規事項，但仍有部分違規事項，包括44件攜帶手機入場、9件攜帶攜其它物品入場違規、3件未帶准考證等，另因疫情關係，啟用269間隔離試場容納2322名考生。

統測今年共有7萬9266人報考，比去年減少9044人，稍早首日考試已經結束，根據技專測驗中心統計，今天下午共同科目為國文科及英文科，全國共33個考區、67個分區舉行，其中國文科6402人缺考，缺考率為8.08％，英文科則有6567 人缺考，缺考率為8.28％。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，測驗中心表示，今天考場並未出現重大違規事件，但仍有一些違規事項，包括攜帶手機入場違規44件、攜帶其它物品入場違規共9件，未帶准考證3件。

▲▼統測今天登場，考生入場前量測體溫。（圖／教育部提供）

▲統測首日考試結束，圖為考生入場前量測體溫。（圖／教育部提供）

另受到疫情影響，測驗中心指出，今天因為測量體溫發燒或呼吸道症狀啟用防疫試場，5人分別啟用5間防疫試場，另外啟用24個獨立隔離分區，共計269間隔離試場容納2322人，通報確診者232人，明天另外還有確診考生2人。

測驗中心也提醒考生，台鐵工會明天發動「五一勞動節不加班」活動，為維護明天考生原定或可能搭乘台鐵列車旅運需求，交通部已協調高鐵、國道客運、公路
及市區客運籌備疏運運能，台鐵官網已經建置「五一勞動節應變計畫專區」提供完整資訊，考生如需搭乘臨時接駁交通車，請務必事先聯繫當地車站，審慎評估路程，並提早搭乘。
 

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►在家也要裝可愛！草莓睡衣誰能抗拒

ET快訊
全家去迪士尼玩！人妻看照片卻「秒抓包尪出軌保姆」氣炸
女星突解鎖「上圍三級跳」辣照！　老公崩潰：妳不是我老婆
直播主之亂發源地動作了　高雄警拋連千毅「五體投地」照揭刑期
米可白遭轟愛慕虛榮　二度怒斥「前夫月給30萬」：饒了我
快訊／本土確診3天累積破3.8萬例　蘇貞昌明視察指揮中心
快訊／味全龍遭疑隱瞞疫情　聯盟要查了：最重罰200萬
家長注意！莫德納先別抽單　輝瑞「還沒收到出貨通知」
「跟跳劉畊宏毽子操」有多難？網狂爆汗：一週有效
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快看！居隔、自主防疫、健康管理霧煞煞　一圖讓你秒懂

統測首日2322名考生啟用269間隔離試場　違規逾50件「這項最多」

學生本土單日+1528！確診總數破1.2萬　22縣市1417所園校停課

進去教召、出來確診！他怒批國防布「先別說出去」　軍方說話了

快訊／台中第3位首長確診！新聞局長鄭照新參加餐會30分鐘染疫

家長注意！莫德納先別抽單　陳時中：輝瑞「還沒收到出貨通知」

雪乳辣妹！馬拉灣無畏疫情如期開園　穿比基尼入園門票199元

快篩賣完了！藥師被問到抓狂「貼2公告」超厭世：不要煩隔壁機車行

多問上下班時間「遭面試主管封鎖」　訊息截圖曝！一票狂打臉

快訊／金門暴增18例刷紀錄！足跡：六合餐廳、立榮航班

連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑

女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

《營業中》遭疑劇本...難過「說我們set吞不下去」　姚元浩.楊銘威揭祕辛：比拍戲還累！

舌頭+頭不同方向旋轉！ 人體無法達成秒變殭屍

浪貓站水溝蓋無助發抖　他收編養3周→超仙奶喵

楊繡惠求姻緣「紅線求了2個小時」　威脅月老：再沒筊，我就自己拿一條！

狗狗洗香香到公園玩耍　見水坑爽泡澡主人崩潰

快看！居隔、自主防疫、健康管理霧煞煞　一圖讓你秒懂

統測首日2322名考生啟用269間隔離試場　違規逾50件「這項最多」

學生本土單日+1528！確診總數破1.2萬　22縣市1417所園校停課

進去教召、出來確診！他怒批國防布「先別說出去」　軍方說話了

快訊／台中第3位首長確診！新聞局長鄭照新參加餐會30分鐘染疫

家長注意！莫德納先別抽單　陳時中：輝瑞「還沒收到出貨通知」

雪乳辣妹！馬拉灣無畏疫情如期開園　穿比基尼入園門票199元

快篩賣完了！藥師被問到抓狂「貼2公告」超厭世：不要煩隔壁機車行

多問上下班時間「遭面試主管封鎖」　訊息截圖曝！一票狂打臉

快訊／金門暴增18例刷紀錄！足跡：六合餐廳、立榮航班

特斯拉深夜淒厲哭喊「我死得好冤」！女駕駛嚇壞逃出車外

快看！居隔、自主防疫、健康管理霧煞煞　一圖讓你秒懂

老四逆襲破除！ONE TEAM奪下《傳說》GCS春季冠軍　250萬獎金到手

德保拉K暈桃猿　生涯首次無四死完封勝

林子豪開轟3打點　統一5比0送富邦7連敗

「展場教母」錢珊綾單身20年被逼婚　女兒勸：小心錯過了保鮮期

女星突解鎖「上圍三級跳」辣照！　老公崩潰喊：妳不是我老婆

外交部代表台灣人民「捐贈1500萬」　助烏克蘭人道物資運輸順暢

首宗實名制快篩試劑竊案！兄幫弟買2盒　順手拿回千元鈔

直播主之亂發源地動作了　高雄警拋連千毅「五體投地」照揭刑期

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

生活熱門新聞

快訊／再爆3死！今本土狂飆1萬5033例、另增116境外

Omicron症狀一次看　10狀況立刻就醫

6歲孩「特殊症狀曝」PCR確診！醫：快讓孩打疫苗

台中20處高風險熱點：3所大學、World Gym

今本土15033例　分布22縣市

檢舉新制上路！紅黃線臨停禁舉發

「全台確診地圖曝光」新北破3萬人染疫！

藥局怒公告「2類人勿購買」　網見排隊一幕火了

今增3死「含基隆女」　返家後2天在家無呼吸通報死亡

中興大學畢聯前會長「捲款172萬」跑了

孩看牙醫「向3路人借500元被拒」！媽嗆沒溫暖

快訊／中重症+18例！3重症有2死　國小男中症血氧低

清涼妹等紅燈狂扭16秒！網笑猜真實動機

快訊／新竹20多歲住院男亡！遺體驗出新冠病毒

更多熱門

相關新聞

學生本土單日+1528、22縣市1417所園校停課

學生本土單日+1528、22縣市1417所園校停課

本土疫情大爆發，校園學生確診個案也同樣快速增加，根據教育部今天（30日）傍晚公布最新統計資料，截至今天17時30分為止，校園再暴增1528例確診，全部都是本土學生，連續兩天確診超過1500例，本土生累計確診總數首度突破1.2萬人；另因疫情關係，全台22縣市、1417所園校停課，但較昨天減少114所園校。

教部買單579位統測考生交通補助

教部買單579位統測考生交通補助

前台大醫2條件「贊成快篩陽性視同確診」！

前台大醫2條件「贊成快篩陽性視同確診」！

統測234人確診、2220人使用隔離試場

統測234人確診、2220人使用隔離試場

公費快篩試劑深夜未到貨！藥局急公告暫停販售

公費快篩試劑深夜未到貨！藥局急公告暫停販售

關鍵字：

統測隔離試場教育部居家隔離

讀者迴響

熱門新聞

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

新郎脫單夜太High婚禮大遲到！新娘氣到嫁給賓客

女友「每晚被當魚翻3次」分手　前男友回擊

快訊／再爆3死！今本土狂飆1萬5033例、另增116境外

連千毅最怕的大哥出手了！「381字警告」他乖乖閉嘴

Omicron症狀一次看　10狀況立刻就醫

強尼戴普被安珀赫德律師提問笑歪

連千毅勾惡停戰　幕後推手「北盜黑金城」729字發聲

容嘉「主持犯大忌」被封殺內幕曝

6歲孩「特殊症狀曝」PCR確診！醫：快讓孩打疫苗

台中20處高風險熱點：3所大學、World Gym

今本土15033例　分布22縣市

去年收入多少免繳稅？　單身、雙薪頂客、4口之家一次看

檢舉新制上路！紅黃線臨停禁舉發

正妹律師穿太辣！雙C半球網噴鼻血

更多

最夯影音

更多
連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑

連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑
女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面