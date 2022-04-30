統測首日2322名考生啟用269間隔離試場　違規逾50件「這項最多」

▲統測首日共啟用269間隔離試場，容納2322名考生。（圖／台科大提供）

記者許敏溶／台北報導

111學年度四技二專暨二技統一入學測驗第一天考試落幕，根據技專校院入學測驗中心統計，今（30日）下午共同科國文、英文科，缺考率分別為8.08％、8.28％，而今天並無重大違規事項，但仍有部分違規事項，包括44件攜帶手機入場、9件攜帶攜其它物品入場違規、3件未帶准考證等，另因疫情關係，啟用269間隔離試場容納2322名考生。

統測今年共有7萬9266人報考，比去年減少9044人，稍早首日考試已經結束，根據技專測驗中心統計，今天下午共同科目為國文科及英文科，全國共33個考區、67個分區舉行，其中國文科6402人缺考，缺考率為8.08％，英文科則有6567 人缺考，缺考率為8.28％。

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此外，測驗中心表示，今天考場並未出現重大違規事件，但仍有一些違規事項，包括攜帶手機入場違規44件、攜帶其它物品入場違規共9件，未帶准考證3件。

▲統測首日考試結束，圖為考生入場前量測體溫。（圖／教育部提供）

另受到疫情影響，測驗中心指出，今天因為測量體溫發燒或呼吸道症狀啟用防疫試場，5人分別啟用5間防疫試場，另外啟用24個獨立隔離分區，共計269間隔離試場容納2322人，通報確診者232人，明天另外還有確診考生2人。

測驗中心也提醒考生，台鐵工會明天發動「五一勞動節不加班」活動，為維護明天考生原定或可能搭乘台鐵列車旅運需求，交通部已協調高鐵、國道客運、公路

及市區客運籌備疏運運能，台鐵官網已經建置「五一勞動節應變計畫專區」提供完整資訊，考生如需搭乘臨時接駁交通車，請務必事先聯繫當地車站，審慎評估路程，並提早搭乘。

