學生本土單日+1528！確診總數破1.2萬　22縣市1417所園校停課

▲今天本土生新增1528例確診，累計總數超過1.2萬人。（圖／北商大提供）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情大爆發，校園學生確診個案也同樣快速增加，根據教育部今天（30日）傍晚公布最新統計資料，截至今天17時30分為止，校園再暴增1528例確診，全部都是本土學生，連續兩天確診超過1500例，本土生累計確診總數首度突破1.2萬人；另因疫情關係，全台22縣市、1417所園校停課，但較昨天減少114所園校。

根據教育部統計，截至今天為止，本土校園確診數從昨天1萬622例，今天來到1萬2150例，總數突破1.2萬例，單日新增1528例，連續兩天增加超過1500例，1528例當中，包括大專校院新增353例、高中273例、國中169例、小學生522例、幼兒園211例，國小為連續4天確診超過5百人；境外生部分，今天沒有新增個案，確診總數維持739例。

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▲今天本土生新增1528例確診。（圖／教育部提供）

此外，疫情延燒也讓學校紛紛停課因應，根據教育部統計，截至今天下午3時為止，全台共有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、南投縣、金門縣、連江縣、澎湖縣等22縣市、1417所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），較昨天減少114所園校。

若進一部細分，教育部表示，今天共有257所園校採「全校」暫停實體課程，包括125所、國小100校、國中 16校、高級中等學校12校、大專校院4校；另有1160所園校採「部分班級」暫停實體課程，包括幼兒園324所、國小 457校、國中158校、高級中等學校 152校、大專校院69校。