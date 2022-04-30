前台大醫2條件：贊成快篩陽性視同確診！本土陽性率近20%「有2警訊」

▲醫師贊同以快篩陽性視同確診的作法，但同時也認為需要有配套，並在高流行縣市執行即可。（圖／記者林悅翻攝）

記者張乃文／台北報導

本土個案連兩日破萬確診，前台大感染科醫師林氏璧表示，PCR單日陽性率已經近20%，而陽性率升高也意味著，檢測做得不夠外，病毒也在社區愈來愈盛行。醫師指出，在盛行率很高的狀況下，加上有症狀時，快篩的準確度高，偽陽性機率不大，因此他個人「贊成快篩陽性視同確診」，前提是要有配套，且在高流行縣市執行即可。

對於快篩陽性視同確診，各界多有不同看法，但指揮中心目前仍持保留態度。林氏璧在臉書提到，本土這兩日破萬，PCR的陽性率節節高升中，這三天的PCR檢驗量分別是7萬、6.4萬、6.2萬，但單日PCR陽性率已經是12.7%、17.9%、19.8%。

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林氏璧表示，陽性率升高意義有二，第一、目前檢測做得不夠，有非常多人是沒有被確診而漏在外面的；第二、病毒在社區愈來愈盛行。醫師指出，先前有小兒科醫師提供數據，在急診替20個小孩PCR，出現15個陽性，多半都是有發燒，家中快篩陽性共8個，前往PCR100%都是陽性，扣掉這8位孩子，還有12個小孩PCR出現7個陽性。

▲醫師表示，將快篩陽性視同確診，可簡化通報流程，也避免交互傳染。（圖／輔大醫院提供）

林氏璧提到，小朋友發燒快篩陽性，後續確認幾乎都確診，換言之，在盛行率很高、加上有症狀，快篩還滿準確的，偽陽性問題不大，也因此在目前我們相對PCR量能緊迫的狀況下，他個人「贊成考慮快篩陽性視同確診」，不過前提是要有配套，且在高流行縣市執行即可。

至於有重症風險因子者，也就是應該給予口服藥者，林氏璧認為，可繼續以原本流程，也就是快篩後需要經過PCR確診，畢竟藥物不是沒有副作用，不應該將藥物給一個沒確認感染的人。另外，沒有重症風險因子者，多半是輕症或無症狀者，建議可快篩陽性視同確診，不需要再經過PCR確認。

林氏璧認為，一來是把PCR用在刀口，二來也減少民眾蜂湧入急診或篩檢站群聚交互傳染，簡化通報流程，不要讓前線人員為了這些輕症居家照護忙得焦頭爛額。

至於指揮中心指揮官陳時中一直擔憂的是，若將非真正確診者及其家人都隔離，這些人明明沒確診卻要被限制自由，可能有執法過當的問題，且會增加相關疫調、匡列等成本支出，林氏璧則說，可能要等匡列、隔離的天數也都比較放的時候，這類型問題就會比較少，如：同住家人不需要3+4，確診者也可以縮到隔離3~5天之時。