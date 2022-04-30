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日韓都「反對台鐵公司化」！韓國鐵路工會發信總統：撤回條例草案

▲51勞動節連假在即，旅客搭乘台鐵返鄉。（圖／記者林敬旻攝）

▲台鐵將進行公司化改革，引發基層不滿。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵企業工會不滿交通部急就章進行台鐵公司化改革，明日多達1.2萬名台鐵人罷工不出勤，台鐵明日表定列車全面停駛，全台僅增開18班區間車。日前全日本鐵路工會總聯盟（JR總聯）向總統蔡英文發信，要求撤回公司化草案，今日韓國鐵路地鐵工會也來函聲援，聲明在公司利潤引導下，將對行車安全更不利。

台鐵企業工會今表示，韓國鐵路地鐵工會來函聲援，代表4.4萬名韓國鐵路成員共同呼籲蔡英文及韓國駐台代表處，台灣政府應充分與台鐵工會溝通協商，重視鐵路工人的意見，避免犯下系統性錯誤，危及鐵路及旅客安全。

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韓國鐵路地鐵工會強調，在公司利潤的引導下，將對行車安全造成不利影響，恐怕再次發生悲劇，又會奪走數個生命。

▲韓國鐵路工會來函聲援，要求撤回台鐵公司化條例草案。（圖／台鐵工會）

▲韓國鐵路工會來函聲援，要求撤回台鐵公司化條例草案。（圖／台鐵工會）

另外JR總聯25日向蔡英文發信請求「撤回台鐵公司化法案」，並表示，17年前發生JR福知山線出軌事故，意外釀成107死、562傷，，事故調查報告書明載，「企業體質」是事故的主要原因。

JR總聯表示，由於JR西日本的盈利優先經營態度，及對犯錯的司機進行乘法性教育的企業體質，間接造成事故發生。從此經驗來看，台鐵公司化與提升行車安全兩者並無關聯，不得不擔心會再次發生鐵路事故。

▲JR總聯給蔡英文的一封信。（圖／JR總聯）

▲JR總聯給蔡英文的一封信。（圖／JR總聯）

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