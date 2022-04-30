台南確診+280　208人傳播鏈待查　強化警、消、衛人員防疫作為

▲台南市副市長趙卿惠指出，全國新增15033例個案，台南有280例，為確保防疫與治安、救災量能，衛生局、警察局．消防局、醫院衛生系統，要做好落實好防疫工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市副市長趙卿惠指出，全國新增15033例個案，台南有280例，大概是近快2％的比例，為確保防疫與治安、救災量能，衛生局、警察局．消防局、醫院衛生系統，要做好落實好防疫工作。

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針對民眾關心市長黃偉哲的健康狀況，趙卿惠指出，黃偉哲市長目前健康狀況不錯，居家隔離期間也有適度做運動，趙卿惠說，市長本不屬於被居隔的對象，但市府以高規格防疫態度來謹慎面對，黃市長仍自主進行3+4的居家隔離措施。另外，趙卿惠提到，市府前陣子也號召診所與主責醫院共同組成醫療網，以提升相互之間訊息傳遞或是醫療轉介調度工作的效率。

衛生局長許以霖指出，台南市今日新增280名COVID-19本土個案，包含135例男性個案、145例女性個案，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於4月20日至29日，當中63例為無症狀感染。280名個案中有31位為經匡列為居家隔離者採檢後確診，21位為職場接觸個案、19人為親友接觸個案、1位為校園接觸個案；另有208名疫調中個案。

安南醫院院長林聖哲表示，安南醫院為台南市4家責任醫院之一，對於衛生局所派來需要治療的個案也會主動進行瞭解與救治，林聖哲提及目前醫方配合市府，全力支持並守護居家隔離和居家檢疫者，他同時也呼籲民眾能理性領取快篩試劑，將資源留給更需要的老弱婦嬬，也期盼市民未來養成良好的生活習慣，建立新的防疫規律，讓疫情能早日穩定。

衛生局再次提醒，如市民有接種COVID-19疫苗需求，可透過台南打疫苗系統預約5月1日至5月8日場次 https://health-reservation.tainan.gov.tw/ ；接種當日並攜帶身分證、健保卡及接種紀錄卡(黃卡)前往。

另為確保市民能即時反應防疫相關問題，台南市增設06-2880180以外的專線06-3901551，市民除了撥打電話之外，也能透過臺南共照雲反應：LINE ID @794mfoab。