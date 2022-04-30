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大陸 大陸焦點 特派現場

寧德時代：已與客戶重新議價「下半年供需會好轉」

記者蔡紹堅／綜合報導

原物料價格狂飆，對各大電池廠商造成重大壓力，中國大陸電池龍頭廠寧德時代董秘蔣理29日接受《央視》訪問表示，已與主要客戶重新協商價格，共同應對供應鏈壓力。目前供應鏈上游價格回落已是趨勢，預計下半年供需關係得到較好扭轉。

蔣理提到，2021年以來上游原材料價格上漲，電池廠商都面臨供應短缺和價格上漲的挑戰，寧德時代為了維護產業健康發展，在價格方面非常謹慎，和客戶維護了很好的關係，但今年確實漲價太快太猛，所以不得已跟主要客戶協商，共同應對供應鏈壓力，現在協商的效果是不錯的，「目前上游價格漲幅已經趨緩，而且需求依然很旺盛，所以依然看好行業和公司的發展前景。」

蔣理指出，在保障供應方面，公司與上游廠商以長協、合資等方式合作，但一方面礦產資源開採開發需要一定時間，另一方面公司動力電池出貨量增長非常快，所以還是受到了一定的影響。

蔣理透露，公司近期也在江西等地與合作方佈局資源的開採，隨著產能釋放，價格的回落應該是趨勢之中的事，預計今年下半年供需關係會得到比較好的扭轉。

對於是否受到上下游擠壓，而造成競爭力下降的問題，蔣理回應，上下游的議價能力是根據供需來定的，都是動態來看的，最終還是取決於誰有技術創新能力，資源不是缺的，只是需要時間。

另外，對於寧德時代是否會獨立造車，蔣理鄭重強調，「不會，車企都是我們的客戶和長期合作夥伴，我們會專心做好自己的事情。」

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