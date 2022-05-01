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統測第二天碰上台鐵51不加班　最後提醒看這裡

▲▼統測今天登場，考生入場前量測體溫。（圖／教育部提供）

▲統測今天進入第二天，考生入考場前要先量測體溫。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

111學年度四技二專暨二技統一入學測驗今（5/1）進入第二天，面對國內疫情急遽升溫，昨已有234名考生確診不能應考，今天又碰上台鐵五一不上班，主辦單位提醒考生，記得攜帶准考證，進入考場要配合量體溫、全程配戴口罩，考生若在應考中接獲確診通知，要立即停考並後送，後續以外加名額方式補救，同一試場其他考生在下一節移至原考區隔離試場應考。

統測今天進入第二天，根據技專校院入學測驗中心統計，今年共有7萬9266人報考，比去年減少9044人，報考人數再創新低，而受到新冠肺炎疫情持續延燒影響，全台確診人數暴增，根據教育部統計，截至昨（30日）上午9時為止，共有234人確診，另有2322名考生使用269間隔離試場。

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▲▼統測今天登場，今天共有2220人考生使用隔離試場。（圖／教育部提供）

▲統測今天進入第二天，昨天超過2千名考生使用隔離試場。（圖／教育部提供）

技專測驗中心表示，請考生確實遵守防疫規定與考場規則，除了要攜帶准考證，進入考場要配合量體溫、全程配戴口罩，用餐要使用隔板，被列為居家隔離與居家檢疫考生，可以透過步行與自行駕車、騎車等方式自行前往考場，也可讓同住親友接送，但要遵守相關防疫規定。

由於確診人數暴增，技專測驗中心也再次提醒考生，若在應考中接獲確診通知，要立即停考並後送，後續以外加名額方式補救，同一試場其他考生在下一節移至原考區隔離試場應考。

▲▼統測今天登場，台科大提供隔離試場3間、防疫試場4間。（圖／台科大提供）

▲統測今天進入第二天，考生記得要全程配戴口罩。（圖／台科大提供）

此外，今天碰上台鐵五一不上班，教育部日前曾表示，考生到考場交通若因此受影響，可由學校安排遊覽車或計程車擔任接駁車，費用由教育部來支應，而根據教育部統計，截至昨天為止，共有579位考生申請，經費粗估約34萬元，教育部表示，上述費用將由教育部負責，也提醒考生今天要提早出門。

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