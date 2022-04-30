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第一季台灣手機熱銷排行出爐　iPhone 13依舊坐穩王者地位

iPhone 13（圖／業者提供）

▲iPhone 13依舊坐穩第一季手機熱銷榜榜首。（圖／業者提供）

記者高兆麟／綜合報導

2022年第一季台灣手機市場實體通路銷售成績出爐，整體銷量走跌！根據市調機構針對全台實體通路調查的數據統計顯示，今年第一季台灣手機市場的銷售量約127.2萬支，較去年同期137.3萬減少7%，反映市場銷售熱度出現略有下滑的趨勢。此外，第一季熱銷榜單前二十名最賣手機第一名，仍然是蘋果6.1吋雙鏡頭的iPhone 13 128GB，同時也是全台最受歡迎的5G手機。

傑昇通信表示，今年第一季熱銷榜單蘋果只佔六席，全台熱銷冠軍仍是iPhone 13 128G，二至四名分別為iPhone 13 Pro Max 256GB、iPhone 13 Pro 256GB與iPhone 13 Pro 128GB。顯見就算銷售逐漸疲軟的iPhone 13系列，仍有死忠果粉相挺；不過零組件缺貨問題並未趨緩，不只iPhone 13系列手機仍有部分規格缺貨，連iPad Air在蘋果官網訂購也要6月才能配送，面對市場供不應求的狀態，無疑雪上加霜。

▲▼手機熱銷榜。（圖／傑昇通信提供）

▲台灣第一季手機熱銷榜。（圖／傑昇通信提供）

至於全台第一季最多人購買的安卓5G手機，又是哪幾款？傑昇通信指出，三星在第一季熱銷排行占7席，遠高於蘋果，而一上市便進榜蟬聯至今的A52s（8GB/256GB），不僅台灣熱賣，甚至還暢銷全球；安卓最受歡迎旗艦機，則是死忠Note粉敲碗成功的S22 Ultra，開賣才一個多月便進榜第17名，實力驚人。

陸系品牌的佼佼者OPPO，在第一季占四席，也有不錯的表現，像是入門機A55及A74，便排名第10、11名，中階手機Reno 6及Reno 6z也分別為第15及18名；雖然第一季有Reno 7系列上市，然而受同儕效應影響，可選擇的機型不在少數，因此熱度並不明顯，後續有望隨著Reno 7z及旗艦機Find X5 Pro的上市能再拉抬買氣。

此外，第一季台灣手機熱銷排行售價明顯M型化，以傑昇通信門市目前價格來看，萬元以下機型有11席超過半數，甚至第十四名的紅米Note 10、第十九名的vivo Y21及第十名的realme C21更因進入產品生命週期，售價都是五千有找，顯見消費市場仍是以價格為導向。
 

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